Tranquilidad: San Juan ya no está en alerta amarilla

En la tarde de este martes, Diario 13 habló con el Director de Protección Civil Carlos Heredia, quien aseguró que ya no rige el alerta amarilla en la provincia. La razón es que el pico de lo que se esperaba climatológicamente en la provincia, se alcanzó durante la madrugada de esta jornada. 'El alerta fue emitido a las 19 del lunes pasado y lo más grave fue hoy a la madrugada. No se trataba de un alerta grave, cuando es amarilla significa que las personas deben tener precaución. Solo regía durante la mañana de hoy, pero los vientos ya no revisten gravedad, lo pero ya pasó', expresó el director.

Por otro lado, el referente contó la buena noticia de que a pesar de la ferocidad del ventarrón, no se registraron pérdidas, ni heridos, sino que las ráfagas azotaron la provincia sin secuelas. Por lo que, desde la dirección, no tuvieron necesidad de asistir a familias, ni alguna otra actividad de rescate. 'Esta mañana charle con los diferentes organismos y puedo confirmar que no hubo daños por el viento', indicó Heredia.

Finalmente Heredia, indicó que siempre es importante estar prevenido ante cualquier situación. Tomando en cuenta que, las inclemencias pueden ocurrir y es importante tomar todos los recaudos posibles.

Medidas preventivas ante vientos fuertes

-Mantener cerrados los ambientes de la casa, evitando la entrada de aire caliente y polvillo del exterior.

-Humidificar los ambientes en forma artificial, rociando paredes y pisos.

-Mantenerse alejado de zonas arboladas y con cables eléctricos.

-Evitar prender fuego o manipular materiales inflamables.

-No realizar actividad física.

-Asegurar todos los elementos que puedan caerse por el viento como chapas, macetas, maderas, etcétera.

-Llamar al 911 en caso de cables caídos. No tocar.