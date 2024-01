Vecinos rawsinos denuncian que están hartos del vandalismo

Marcela Rojas es una comerciante rawsina que habló con Canal 13, porque ella y sus vecinos están cansados de la inseguridad y el vandalismo que padecen a diario. Es que la mujer denuncia que en la Villa Hipódromo, precisamente en la escuela barrial Nicanor Larraín.

De acuerdo a sus dichos se han dado situaciones en las que malvivientes destruyeron partes del establecimiento. 'Este problema de inseguridad empezó desde hace cuatro a seis años atrás. A la escuela la agarran de aguantadero, la han vaciado, no hay iluminación ni seguridad. Menores de edad han tirado paredes y ya no sabemos que hacer', expresó.

'Les hemos dicho a los padres que les digan a sus hijos que no hagan daño, pero no hay respuesta. Esta es una zona de nadie, porque son menores de edad y no se les puede hacer nada', indicó indignada la mujer y añadió que, en la comisaría zonal les dijeron que deben hacer un escrito quejándose con un sello que no tienen, porque no tienen unión vecinal, sino un triunvirato', señaló Rojas.