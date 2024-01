Atropellaron a un aspirante a cadete y necesita una prótesis con urgencia

Un aspirante a cadete de la Policía que iba en camino a ser oficial, llamado Tomás Badillo sufrió un grave accidente de tránsito el pasado 9 de enero y necesita ser operado de la cadera. Las placas de reconstrucción que requiere tienen un costo de 1 millón doscientos mil pesos, una cifra inalcanzable para su familia. Por lo que sus seres queridos piden ayuda a la comunidad y organizaron un bingo. Diario 13 habló con su madre Gisella y ella contó lo siguiente.

'El accidente fue en Galíndez y San Juan, Marquesado, mi hijo fue atropellado por una camioneta Saveiro y la conductora se dio a la fuga. Como consecuencia él tuvo un traumatismo muy fuerte en la cabeza y no le quedaron secuelas, pero si tiene obstruida la cadera. Por esto necesita una operación y conseguir dos placas de reconstrucción para su cadera', explicó Gisela. Noticias Relacionadas Operación 'salven a Mauricio'

Ante esta difícil situación, diferentes personas se han solidarizado con la causa del joven. Por lo que a través de la plataforma de mercado pago, las personas desde hace unos días están colaborando a través del alias: kiosco.gise. 'Lo que le tienen que poner a mi hijo nos sale 1 millón doscientos mil pesos y el hospital no puede hacerse cargo, porque me dicen que tiene una obra social que nunca ocupó y de hecho no sabíamos que tenía. Averiguamos y en la obra social nos han dicho que hay una demora de dos a tres meses para darnos lo necesario. Mi hijo lo necesita con urgencia por los dolores y por eso estamos haciendo bingos y tratando de juntar la plata nosotros', expresó la mamá

La familia de Tomás, hará un bingo para recaudar todo lo que más se pueda para comprar las placas. 'Mi hijo está estable, pero a medida que se deshincha le surge algo nuevo, por ejemplo ahora tienen el hombro sobresalido y me dicen que al parecer tiene una fisura', indicó la mujer.