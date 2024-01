Bancos y el comercio los más denunciados en Defensa al Consumidor

La Dirección de Defensa al Consumidor, a cargo de Fabiana Carrizo, reveló que los bancos y los comercios son los sectores más denunciados por los consumidores en el ámbito de la protección al consumidor. Carrizo detalló que entre las principales quejas se destacan los reclamos relacionados con seguros implementados por entidades bancarias, afectando especialmente a segmentos más vulnerables, como los jubilados.

"Hay muchos reclamos ante seguros que se han implementado en los bancos a diferentes personas, aunque los más vulnerables son nuestros abuelos. Seguros que no contrataron y que les están implementando, como por ejemplo, a jubilados que no cobran la mínima y están pagando seguros de $20,000. Estamos trabajando muy cerca de los consumidores también en el tema de las tarjetas, como los recargos en tarjetas de crédito y débito en un pago de una cuota. Les repetimos siempre esto no se puede; hay una ley que protege a las personas donde no pueden debitar y están cobrando un 15%. Hay muchas denuncias", explicó Carrizo.

"Hoy estamos firmando un convenio con el intendente de Rivadavia, comprometidos con los vecinos. Vamos a seguir haciéndolo en todos los departamentos de San Juan, llevando esta protección al consumidor", anunció Carrizo.

La directora de Defensa al Consumidor destacó la necesidad de abordar los reclamos relacionados con productos vencidos y señaló que están trabajando activamente con inspectores para resolver estas situaciones. Además, resaltó la importancia de la firma de un convenio con el intendente de Rivadavia, enfocado en brindar mayor protección a los vecinos de la zona.