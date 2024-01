El Colegio de Piscólogos de San Juan salió en repudio del DNU de Milei

El Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Milei sigue dando batalla. Ahora, el malestar tocó de cerca a la salud psicológica, donde especialistas del tema manifestaron su repudio a través de un comunicado oficial del Colegio de Psicólogos de San Juan.

De manera oficial, los profesionales dieron su tajante postura acerca del DNU que el Ejecutivo planea hacer realidad:

Comunicado oficial del Colegio de Psicólogos en San Juan

Al final del documento, dejan claro su postura acerca de las modificaciones a la Ley: "La salud mental es patrimonio de todas las personas, porque es con más derechos y menos discriminación que podemos mirar desde un proceso de humanización", aclararon.

Por otra parte, un grupo de sanjuaninos organizaron un "colectivo de lucha" por la plena aplicación de la ley vigente en salud mental. Estos miembros aseguran que el proyecto que se envió al Congreso Nacional atenta contra los derechos ganados durante muchos años de trabajo interdisciplinario. Expresaron que: "Sin derechos no hay salud mental". Como resultado, redactaron un documento en el que pidieron no sólo que no haya cambios, sino incluso ampliar el alcance de la ley de salud mental vigente desde 2010.

Estas conclusiones llegaron a manos de diputados nacionales, a quienes les pidieron transmitir este mensaje en el Congreso donde discuten cambios en 8 artículos, que según los referentes locales modificarán el espíritu y objetos de la norma vigente.

El grupo de autoconvocados sanjuaninos, está conformado por profesionales terapeutas, médicos, asociaciones, colegios, usuarios y familiares de personas con situaciones de salud mental. Parte del documento de esta movilización dice que: "Abogamos por la plena aplicación de la ley vigente, por el respeto a los DDHH (derechos humanos) y la consideración de personas a todxs quienes viven una situación de salud mental", expresaron en la misiva firmada por Carlos Goya.