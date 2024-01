Pedido desesperado: un nene necesita ser intervenido urgente y la obra social niega su autorización

Una situación desesperada y que pone en riesgo la salud de un pequeño está siendo fuertemente viralizado. Se trata de una familia caucetera, con quien Diario 13 San Juan mantuvo el diálogo para exponer su caso.

Florencia Villegas, mamá de Jeremías, contó que su hijo tiene 7 años, y padece del síndrome de Wolff Parkinson whitees, que trata de, en término simples, una cardiopatía de nacimiento donde existe una vena adicional que conecta con el corazón provocándole períodos de frecuencia cardíaca rápida (taquicardía).

Su madre cuenta que esta enfermedad puede ser mortal, y más en su caso ya que el menor es asintomático y debe ser controlado constantemente para que su ritmo cardíaco no supere los niveles peligrosos que, en caso de suceder, podría provocarle problemas de salud graves, como insuficiencia cardíaca, un accidente cerebrovascular o la muerte cardíaca repentina.

El caso de este niño sanjuanino, oriundo de Caucete, es que necesita una cirugía para mejorar, y el único centro especializado en el tema está en Buenos Aires. Según lo que cuenta Florencia, su médico Federico Morales autorizó su intervención, y el caso fue trasladado a la Fundación Hospitalaría Pediátrica, donde los padres presentaron los papeles el 18 de diciembre del año pasado, hasta conseguir fecha para el 15 de enero de este año.

Mientras todo estaba aprobado, y avisado de cuál era la fecha, los padres presentaron un pesupuesto a través de la Fundación por los costos de la cirugía. Florencia cuenta que pedían que al menos le reconocieran el traslado.

Todo iba bien, ya que el presupuesto y la fecha fueron aprobados, pero el día viernes 12 los padres recibieron una terrible noticia: la cirugía no había sido aprobada por la obra social. Los padres no podían creer que la obra social aún no les habia dado el visto bueno, Florencia cuenta que: "Vengo desde el 18 de diciembre esperando esto, no puede ser que a las 48 hs después de darme la autorización me dicen que no se puede. Yo incluso renuncié a mi trabajo porque no me daban vacaciones" contó afligida la mamá.

Por suerte el doctor de cabecera entendió el tema como un cuestión burocrática, por lo cual permitió pasar la fecha para el día 15 de enero. Sin embargo esto no sucedió así, y la situación empeoró el lunes pasado para la familia, cuando la obra social SanCor Salud decidió cambiar el lugar de la cirugía, derivándola a la Fundación Favaloro, donde se les ofrecía un costo menor. Sin embargo el pronblema erradica en que en el lugar no hay especialistas en la rama médica que necesita el pequeño, ni tampoco guardias pediátricas que puedan solventar la atención en caso de una emergencia.

Ahora, la familia y el pequeño esperan novedades de esta situación, Florencia expresó gravemente que a su hijo no le queda mucho tiempo antes de que ocurra lo peor: "Su médico en Buenos Aires nos pasó la cirugía para el 22 de enero, a todo esto nos informaron este lunes pasado que el centro fue cambiado para realizarle la práctica, sin ser informados. Nosotros en ningún momento presentamos dos presupuestos, directamente agarraron el historial clínico de mi hijo y se lo llevaro a Favaloro, y como en ese lugar el presupuesto era más económico es lo que ellos aceptan" expresó.

Cabe destacar que el niño necesita un fisiocardiópata, que en Favaloro por desgracia no tienen. La otra cuestión es que, al no haber guardia el lugar, la situación no queda a la altura de las consecuencias de la cirugía por si llegase a ocurrir algo.

Los padres presentaron una denuncia en la Superintendencia de Servicios de Salud, pero les advirtieron que la respuesta toma entre 10 dias en contestar y tomar acción.

La cuestión ahora es que la cirugía dos veces reprogramada , en donde inicialmente iba a ser atendido Jeremías, es el 22 de enero, pero sin la solución desde la obra social que está manejando el caso desde Buenso Aires, el caso será desestimado perdiendo la oportunidad de ser atendido: "Necesita urgente la intervención" cuenta su mamá angustiada. "Hace 3 días su frecuencia cardíaca llego a los 190, muy cerca de que sufriera un ataque" expresó.

La mamá reveló que pagan aproximadamente 100 mil pesos en SanCor Salud, la obra social con la cual sufren el inconveniente. Sin embargo, la entidad insiste con cambiar al niño de lugar, exponiendo el riesgo doble de perder la cirugía y de sufrir complicaciones en otro sitio.

Los padreas ahora buscan el milagro, para que el reclamo sea atendido antes de la próxima fecha que vence el lunes, ya que el traslado debe hacerse vía vehicular por el delicado estado de salud que presenta el niño.