Tiene un hijo con discapacidad, la están por desalojar donde alquila y no tiene donde ir

Rosa Fernández, es una madre rawsina que atraviesa un momento muy difícil, porque según comentó a este medio, su marido, sus dos hijos y ella quedarían en la calle, a no ser que alguien pueda ayudarlos dándoles un alquiler con una cuota accesible. Su esposo trabaja haciendo labores particulares en casas y son beneficiarios de planes de ANSES, sin embargo, desde que el dueño del lugar donde alquilan les pidió que lo desalojen porque él vivirá en esa casa nuevamente, viven una pesadilla.

'No tenemos donde ir y se nos hace imposible pagar lo que piden en estos momentos para alquilar. Hay muchos que alquilan pero no permiten niños también y yo tengo dos, una nena de siete y un nene de cuatro años con trastorno del desarrollo del habla y autismo. No estamos bien económicamente, la pasamos mal por la situación del país y necesito ayuda. El dueño de la casa en la que estoy, nos dijo que si no nos vamos va a pedir a la policía que intervenga', expresó Rosa.

Además, la mujer, explicó que desde noviembre del año pasado asistió a diferentes oficinas de gobierno para pedir ayuda y no recibió ayuda. Por último dijo que uno de sus hijos tiene dos discapacidades que le impedirían desenvolverse por si sólo, de acuerdo a lo que informó Rosa él requiere de su cuidado y atención parental. Razón por la que ella no puede salir a trabajar, porque nadie podría cuidar de sus hijos, en especial el mas chico, ya que cada tanto atraviesa crisis y sólo se calma en los brazos de su mamá, según comentó.

La angustia es tan grande, que han pensado en encadenarse en un edificio de gobierno para pedir ayuda, según contó la mujer. Ante esta situación pide ayuda a la comunidad, todas las personas que puedan colaborar para ayudar a esta familia a salir adelante, pueden comunicarse al 2645 31-3689.