Orrego habló del petitorio que familiares de policías le entregaron

Desde la semana pasada un grupo de familiares de policías se han manifestado distintos días en el Centro Cívico y las puertas de Casa de Gobierno. Este viernes específicamente el grupo fue recibido por el Secretario de Seguridad, Gustavo Sanchez. En el petitorio los familiares exigen un mejor pago de haberes para los integrantes de la fuerza en cada uno de sus escalafones.

Orrego sostuvo que, 'los hemos escuchado, como a todos, pero no nos vamos a comprometer a algo que no podremos cumplir'. Sin embargo reconoció que no se dejará de escuchar el reclamo y que se les explicará el esfuerzo que hace la provincia en este contexto de inflacionario, donde entiende que los salarios han sido los más afectados. Tras esta reunión familiares de policías no descartaron dejar por el momento las protestas, pero quedará a la consulta y consenso de todos, seguir o no con estas medidas. Cabe destacar que por el momento ha sido solo un reducido grupo de familiares quienes se han autoconvocados.