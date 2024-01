Empieza a regir el 20% de descuento en productos esenciales

Luego de un encuentro entre el ministerio de producción, trabajo e innovación, y los representantes de la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Almacenes se definió la aplicación del 20% de descuentos sobre 20 productos de la canasta familiar esencial durante 60 días.

De aplicación voluntaria por parte de los comercios que adhirieron al programa, los productos incluidos en este descuento son: azúcar, leche, huevos, yerba, fideos, harina, aceite, galletas saladas y dulces, pan, legumbres, puré de tomate y dulce de leche.

También estarán comprendidas algunas bebidas e infusiones como té, mate cocido y gaseosas. Además, se incluirán productos de cuidado personal e higiene como jabón de tocador, papel higiénico, lavandina, detergente y rollos de cocina.

Referentes de las grandes cadenas que trabajan en la provincia, entre ellos Carrefour, Café América, HiperLibertad, Cabral, Wallmart y Chango Mas, NO se suman a la propuesta del 20% a 20 productos, debido a que continuarán con su política de ofertas especiales y canasta de productos esenciales.

Junto al ministro Fernández estuvieron presentes el secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín, la directora de Industria y Comercio, Rocío Cárdenas y la directora de Defensa al Consumidor, María Fabiana Carrizo.

Los funcionaros hicieron hincapié en la decisión de apoyar a los comercios sanjuaninos acompañando a los emprendedores de nuestra provincia, que buscan llegar a las góndolas de los supermercado y almacenes con sus productos. Informaron que se está evaluando la continuidad del programa Compre Sanjuanino, así como un plan estratégico para potenciar la presencia de vinos sanjuaninos, así como también la coordinación de programas que favorezcan la vinculación del sector comercial con los productores de frutas y verduras locales.