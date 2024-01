Taxistas protestaron contra 'Oeste' por descuentos que reducen sus ganancias

Este martes, conductores de taxis y remises se autoconvocaron en la inmediación de avenida Ignacio De la Roza e Hipólito Yrigoyen (ex San Miguel, más conocida como 'esquina colorada'). Canal 13 estuvo en el lugar y charló con los choferes, que contaron la interna que hizo que salieran a las calles a protestar.

El reclamo surgió porque la decisión de ofrecer descuentos a clientes mediante la aplicación, que tomó el propietario de la remisería Oeste no beneficia a los conductores. Ya que sea que los remiseros trabajen pagando un alquiler mensual por el uso de los vehículos o pagando el cincuenta por ciento diario de lo que recauden día a día, el dinero que se llevan a sus hogares es muy poco, según indicaron.

'Nosotros estamos protestando porque el descuento del 30% que ofrece la aplicación en este momento, sale del bolsillo del chofer, no sale del bolsillo del dueño de la empresa. Yo que estoy doce horas trabajando, puedo decir que pierdo cerca de cinco mil pesos que le sacan a mis hijos. No me parece justo, ni equitativo, sino que él puede ofrecer en la aplicación el dinero que quiera pero lo tiene que respaldar él, no nosotros', expresó la conductora de remises.