¿Por qué Facundo se fue de su casa sin avisar?: su padre aclaró todas las dudas

Durante dos semanas la familia Correa Gómez vivió un calvario en el inicio de este 2024, debido a la desaparición de Facundo, un joven limpia vidrios. Si bien afortunadamente tanto él como el muchacho que lo acompañó ya fueron hallados y están con sus familiares, muchas dudas quedaron sin respuesta. Por ejemplo el motivo por el que él se fue de casa sin avisar y porque no llamó antes a sus padres. En esta nota con Diario 13 su padre contestó todas estas preguntas.

Guillermo Correa es el papá de Facu, el sanjuanino de 23 años que es padre de un bebé de 1 año y medio. Él es un policía retirado por lo que al notar que su hijo no regresaba a su hogar por varios, empezó a buscar pistas por sus propios medios. Si bien después de algunos días dio aviso a las autoridades sobre esta situación, él siguió investigando por sus propios medios.

Así fue como logró llegar a personas que vieron a su hijo junto a Franco Morales (25 años) y un tal 'Pablito', viajando en un colectivo hacia Media Agua. En ese trayecto ellos le habían consultado al chofer si cuando llegaran al final del recorrido estarían cerca de Mendoza. Este dato fue clave porque más allá de la confusa declaración que le dio esta tercer persona a las autoridades afirmando que habían llegado a Buenos Aires, Facu y Franco nunca salieron de Mendoza realmente. Precisamente desde Lavalle fue donde consiguieron que una mujer les prestara su celular para que el menor de ellos llamara a su madre, haciendo posible que Guillermo los fuera a buscar en su vehículo particular.

A pesar del final feliz que tuvo esta historia, el ex integrante de la Fuerza Policial aseguró que hay mucha gente que no deja de criticar a los jóvenes. Uno de los motivos es la duda de por qué no los llamaron antes de que se cumplieran esos 14 días. Guillermo aseguró que su hijo no contaba con un teléfono, ya que su bebé se lo había roto recientemente y no tenía dinero para comprar otro.

'Facundo se había quedado sin trabajo hace poco, él no tenía celular porque el bebé de él se lo rompió y había perdido su documentación. Justo la semana siguiente a su desaparición tenía turno para hacerse el DNI pero por esta situación no pudo ir. Al no tener celulares intentaron varias veces pagar para que les prestaran un celular para comunicarse con nosotros pero nadie accedía, hasta que apareció una mujer amable que les permitió llamar', relató.

Otra de las grandes dudas que surgieron fue el motivo por el que ellos no fueron a sus casas a avisar que se iban, más allá de no contar con teléfonos. El padre de Facundo manifestó que todo se debió a una decisión impulsiva, ya que habían vivido recientemente una situación que los llenó de furia y esto se sumó a la desesperación de generar dinero para sus familias.

'Facu y Franco estaban en la Mendoza y Benavidez el 1 de enero por la tarde. Habían terminado de levantar una pared y en ese momento una persona amiga les regaló carne. Ellos la recibieron y la hicieron a la parrilla mientras tomaban una gaseosa. Tipo 02:00 llegó personal policial de la 2da para entrevistarlos y al no tener documentación uno de los policías les dijo que no podían estar ahí. Ahí se empezaron a insultar y un policía les pateó la carne adentro del canal. Se los llevaron detenidos y los largaron recién el 2 de enero. En ese momento en que ellos salen de la dependencia se toparon con 'Pablito' que es quien les manifiesta que se iba a Mar de Plata. Supuestamente le iban a dar trabajo vendiendo cervezas en la costa y estos niños como estaban enojados, se sumaron al viaje con lo puesto sin venir a avisarle a nadie. Eso fue lo que pasó', reveló.

Respondiendo estos dos importantes cuestionamientos, Guillermo le pidió a la gente que deje de criticarlos porque son pocas las personas que saben lo que ellos pasaron. El hecho de no saber donde estaba su hijo los hizo pensar lo peor en más de una ocasión, situación que se volvía aún más compleja ya que tenían a su nieto preguntando por él todos los días.

'Esto ha sido muy desesperante y no se lo deseo a nadie. Facu cuando se iba 1 o 2 días siempre estaba en contacto con nosotros, es la primera vez que pasaba algo así. Gracias a Dios lo iluminó una luz y pudo encontrar la forma de llamar a la madre para que después yo lo fuera a buscar a Mendoza. El encuentro fue muy lindo. Más allá de que Franco no es mi hijo, él me abrazó a mi y se quebró mientras Facundo abrazaba a su madre. Entonces los de afuera son de palo, porque el suceso que hemos padecido fue muy desesperante, tener a mi nieto en brazos y que llore por su papá que no estaba, te partía el corazón', sentenció entre lágrimas.