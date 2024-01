La mamá de Lucia Rubiño anunció una fuerte decisión por la muerte de su hija

La mamá de Lucia Rubiño, Belén Montilla, pidió justicia por primera vez por la muerte de su hija. A poco más de tres meses del trágico siniestro, que se cobró la vida de la chica que salió con sus amigas y nunca mas pudo volver a su hogar. La mujer tomó fuerzas y exclamó en una publicación, 'La justicia que yo no podía pedir hasta hoy, porque no podía entenderlo, ahora la pido. Y pido que me ayuden a hacerlo, porque ¿quien pensaría que les pasaría a ustedes?', expresó la madre de la menor fallecida.

En este sentido, explicó sus motivos, Belén dijo que aprendió a entender la pérdida cuando la vida le arrebató a su hija. Y a su vez sentenció, 'Me niego a comprenderla, cuando podía haberse evitado'. Y sumó, 'Cuando pasaba lo miraba desde lejos y hoy con tu papá y tu hermano estamos aqui. Les aseguro que es imposible de entender', indicó Belén.

En la publicación además, la madre recuerda momentos de mucho dolor y a su vez describe como son sus días sin su dulce Lucía. Como aquel momento en que encontró el regalo del día de la madre, entre las sábanas de su hija, lugar que eligió para esconder el presente que compró para ella.

'Paso el día y la noche repitiendo mantras para calmar mi mente , pero aún no sucede. Apagaron mi voz, mis reacciones y mi risa', expresó más adelante en su posteo Belén.

'Hoy no es tu cumpleaños, ni es 15, ni es nada de eso . Hoy es un terrible día mas sin vos. Si, podría haberse evitado, les pido que ayuden a difundir este mensaje para que se haga justicia', expresó la mamá de Lucia Rubiño.