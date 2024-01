Las llamas arrasaron una casa y una mamá se quedó sin nada: pide ayuda a la comunidad

Micaela Tejada, una joven mamá de Rivadavia, se encuentra devastada después de perder todas sus pertenencias y las de sus hijos en un incendio que ocurrió en la madrugada del lunes. El fuego consumió por completo la piecita que la familia alquilaba, dejándolos sin hogar y sin posesiones. 'Todo lo que conseguí con mucho esfuerzo, lo perdí en minutos', dijo a Diario 13.

Afortunadamente, Micaela y sus dos hijos, de dos y cinco años, no estaban presentes en el momento del incendio en el barrio Rivadavia Norte, ya que se encontraban en casa de la abuela de Mica debido a una entrevista de trabajo que tenía programada y la señora iba a cuidar de los niños. Fue precisamente una vecina rivadaviense quien les avisó del siniestro, lo que permitió que Micaela llegara rápidamente al lugar para encontrarse con los bomberos y la policía ya presentes en la escena.

Según las autoridades, el incendio se habría originado a causa de un cable defectuoso. Micaela lamenta la pérdida de sus pertenencias, las cuales había adquirido con esfuerzo, y también el hecho de haber perdido la entrevista de trabajo. Sin embargo, agradece profundamente que sus hijos no se encontraban en la casa en ese momento. 'Me duele haber perdido la entrevista de trabajo y nuestras cosas. Al menos los niños no tuvieron que vivir el incendio, algo que es tan traumático', señaló la damnificada.

Actualmente, Micaela y sus hijos se encuentran en casa de la abuela, sin tener claro cuál será su próxima ubicación. El dueño del inmueble habló con ella y dijo que viajaba en los próximos días para verlos, ya que entiende que fue un accidente y que ellos no tuvieron la culpa. La familia está recibiendo apoyo de vecinos y amigos.

Todos los que quieran colaborar con la familia de Rivadavia puede hacerlo a través de la donación de ropa, mercadería, entre otras donaciones, comunicandose al número telefónico 264-5673671.