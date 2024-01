A días de cumplir 15 le detectaron cáncer, lo superó y es un ejemplo de lucha

Jimena Bazán, actual modelo y ex paciente oncológica, compartió su conmovedora historia de lucha y superación en Canal 13. La joven de 19 años relató su experiencia al enfrentarse al linfoma de Hodgkin tipo 4, un diagnóstico que recibió a finales de 2014, justo días antes de cumplir 15 años.

"Cuando esto sucedió en 2014, a días de cumplir los 15 años, me detectaron linfoma de Hodgkin tipo 4. Pasé por muchos tratamientos, experimenté muchos dolores y pinchazos en las quimioterapias. Vivir esto a mis 15 años fue un desafío enorme. Tuvieron que cancelar mi fiesta, ya que al ser paciente oncológica, no podía estar con mucha gente debido a las bacterias. Aunque me hicieron una cena, justo el día de mi cumpleaños se me empezó a caer el cabello", expresó Jimena.