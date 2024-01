Ejemplar: tras la marcha, sanjuaninos levantaron la basura en Plaza 25

Este miércoles, se realizó la marcha 24E contra el DNU y la Ley Ómnibus del gobierno del presidente Javier Milei. En San Juan tuvo epicentro en Plaza 25 de Mayo, con un escenario montado en calle Mendoza y avenida Ignacio de la Roza. En medio de un agobiante calor, cientos de personas escucharon los discursos de los referentes sindicales y políticos. Pero al final, algunos ciudadanos se hicieron notar por un buen gesto: la limpieza.

Una vez finalizada la movilización, las inmediaciones de la plaza central de la provincia quedaron inundadas de residuos, principalmente botellas de agua que habían sido vaciadas por aquellos que le hicieron frente a las altas temperaturas que se sintieron en horas del mediodía. Sin embargo, un grupo de gente tomó una decisión digna de resaltar. En bolsas plásticas comenzaron a levantar la basura que había quedado en medio de la calle.

Esta acción generó que muchos se contagiaran colaboraran en levantar no solo las botellas sino también paquetes de cigarrillos vacíos, restos de fuegos artificiales utilizados durante la marcha, entre otros residuos. Las cámaras de Canal 13 San Juan captaron el momento en que calle Mendoza y avenida Ignacio de la Roza quedaron nuevamente limpias, como si no hubiera pasado nada minutos antes, escena que no suele darse tras las marchas.

Al ser rehabilitado el tránsito luego de la manifestación, ciudadanos que nos fueron parte de la marcha observaron con buenos ojos el hecho de que militantes se hayan tomado el trabajo de levantar la basura en bolsas que quedaron en el sector de containers de la Capital para que sean removidos por empleados de la Municipalidad al momento que lleven a cabo el recorrido de recolección de residuos en inmediaciones de Plaza 25 de Mayo.