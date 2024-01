Castro, el intendente que fue ciclista y sueña con un equipo municipal

Una de las etapas del Grand Prix pasó por Sarmiento, en este marco, Diario 13 charló con el intendente Alfredo Castro quien mencionó que el ciclismo tiene un significado especial. En exclusiva, compartió su conexión personal con este deporte y sus aspiraciones de fomentar la práctica en su comunidad.

"Siempre estuve involucrado en el ciclismo. Cuando era joven, alrededor de los 20 años, integré y colaboré en un equipo creado por un amigo en honor a su hija, Guadalupe, quien tenía síndrome de Down. Desde entonces, me involucré mucho en el ciclismo, gracias a él, y comencé a apreciarlo", mencionó. A la vez expresó: "Sé lo que significa ser ciclista, el sacrificio que hacen porque lo hacen por amor al deporte, ya que las ganancias en este deporte no son significativas. Tienen un gran amor por la bicicleta".

El intendente destacó la importancia de traer una etapa de la Vuelta de San Juan, hoy llamada Grand Prix por razones burocráticas, a su comunidad. Aunque el nombre pueda cambiar, para Castro siempre será la Vuelta de San Juan. "En mi rol de intendente, y que sea todo por el departamento, me siento muy orgulloso", afirmó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Sarmiento tenga su propio equipo de ciclismo, el intendente compartió sus sueños y ambiciones. "El sueño es lindo, soñar y así se dan las cosas. Hoy no tenemos los recursos, pero creo que en un par de años, si todo se da, iremos gestionando para poder tenerlo", concluyó Castro.