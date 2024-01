Tras cinco años de espera, Flor Genovart logró su ansiada operación

Una sanjuanina llamada Florencia Genovart fue diagnosticada con endometriosis y “síndrome del cascanueces” hace cinco años atrás. De acuerdo a los especialistas de la medicina, se trata de una de las enfermedades más raras del mundo. Luego de años de lucha, finalmente la vio un médico argentino que tomó su caso y la intervino quirúrgicamente de manera exitosa.

Fue ella misma, quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde una activa comunidad la sigue debido a que fue una de las primeras sanjuaninas en hablar de la enfermedad, los padecimientos que la misma genera y la falta de legislación que hay en torno a ella.

Afortunadamente, la buena noticia llegó a sus familiares, amigos y seguidores porque pudieron operarla. ‘Hola amigos tanto tiempo sin dar noticias y se que muchas personas se preocuparon, realmente no quisiera que mi vida fuera así pero es esto, no pude avisar, ni decirle a nadie nada porque me pasaron mil, mil cosas y nada buenas en general’ expresó en su posteo inicial Florencia.

Agregó a sus dichos: ‘Hace unos días me operaron…si, la cirugía que tanto esperé y que tanto luche por conseguir. Como no pude viajar a Estados Unidos, me di por vencida, pero apareció un doctor en Argentina que operaba el síndrome Tethered cord. Sin poder creerlo fui a verlo y dijo que había que operar si o si’.

‘Me hicieron dos cirugías en una. Me operaron de la médula y me colocaron el neuroestimulador que era obvio que no me iba a deshacer de él. La cirugía salió dentro de lo que se esperaba’, continuó relatando la joven, señalando que reza por una pronta y exitosa recuperación.

Según el testimonio de la joven, el especialista que la vio tuvo contacto con profesionales especializados en Estados Unidos y de manera conjunta llevaron a cabo las acciones y capacitaciones para poder concretar la ansiada cirugía.

También señaló que horas antes de la operación, vivió momentos de preocupación porque tuvo problemas con la obra social, ya que no autorizaba la cirugía hasta horas antes de la misma. Para lograrlo, tuvo que haber intervención de abogados, pero finalmente, pudo entrar Florencia al quirófano.

Cabe recordar que además en el mes de abril pasado, Florencia contó que una de sus últimas opciones eran viajar a Estados Unidos, pero en mayo le negaron la posibilidad de acceder a una Visa. Y a su vez, se sumó la problemática de recaudar el dinero necesario para trasladarse y pasar una estadía en el país norteamericano. Por suerte, ahora se encuentra recuperándose.