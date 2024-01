La increíble misión sanjuanina que mejoró la vida de toda una aldea en África

Este 26 de enero se cumplen 110 años del fallecimiento del Santo Cura Brochero. En ese contexto, Diario 13 quiso recordar una increíble historia relacionada a este hombre ejemplar, la cual nació en San Juan. Se trata de cómo se consiguió la llegada de una imagen a tamaño real hasta una aldea en África. Si bien fue un gran hito, eso simplemente fue una forma de romper el hielo para una serie de acciones que realmente mejoraron la vida de todos los aldeanos del lugar. En esta nota el principal impulsor de esta idea contó todos los logros poco conocidos que concretaron, más allá de la imagen en si.

El sanjuanino Oscar Sánchez es el creador de un conocido grupo llamado 'Amigos de Brochero'. Hace algún tiempo él tenía una página con este mismo nombre, donde se tomaba el tiempo realizar publicaciones referidas a este histórico cura argentino para todos los devotos que lo seguían. En ese contexto se cruzó con un posteo que mostraba a un cura argentina que estaba misionando en África, el cual solamente contaba con una estampita y una imagen de yeso de unos 10 centímetros del ahora santo.

'Era Diego Cano, un sacerdote de San Luis que estaba misionando en Tanzania. Lo googleé, le mandé un mensaje por Messenger que decía: 'Hola Diego, soy Oscar Sánchez tengo una página que se llama Amigos de Brochero que es una movida nacional de apoyo a los devotos ¿qué te parece si armamos algo para llevar una imagen grande a África?'. Pasó como un mes y me llegó un WhatsApp de un número rarísimo que decía: 'Hola, vi tu mensaje y estoy muy emocionado ¿cómo sería?' A partir de ahí empezamos a hablar y hacer una amistad con el cura', contó.

A partir de ese contacto Oscar se puso esta misión al hombro para lograr concretarla, por más compleja que pareciera. De esta manera fue como le comentó esta idea en el 2021 a Julio Incardona, un escultor con el que ya había charlado antes, ya que él había creado algunas figuras que fueron repartidas en distintos sectores de San Juan.

'Le hablé al artista para que hiciera una escultura del Cura Brochero como algunas que ya había traído a San Juan. Me dijo que era muy cara, que en ese momento una imagen de ese tamaño estaba a unos $2 millones y él es un mueblero, no le sobraba la plata como para entregarla. Le dije que empezáramos a hacer una colecta y después veíamos como hacíamos. Después de un tiempo me llamó y me dijo que se le ocurrió hacer sólo la cabeza con las manos y los pies. Eso era más barato y le podíamos hacer un esqueleto con caños de PVC. Tenía que ser un poco más grande de lo normal, pero podía entrar en una valija', relató.

De esta manera, utilizando el intelecto para derribar las barreras económicas que se les presentaban, pudieron hacer real algo que se asimilaba casi imposible. Casi como una recompensa para todo su esfuerzo, parece que el mismísimo Brochero intercedió por ello para que pudieran conseguir algo aún más increíble.

Además de la imagen de gran tamaño, obtuvieron una reliquia del cura argentino para llevar a Tanzania, precisamente a la aldea de Ushetu. Se trataba de un trocito del cuerpo humano del santo, la cual fue llevada a tierras africanas para que acompañara a todos los devotos de aquellas tierras.

'Fuimos a Córdoba a entregársela a Diego Cano con el Obispo que le entregó una reliquia del Santo Cura Brochero. Es un pedacito de hueso del cura que viajó a Tanzania, así que allá de verdad hay un pedacito de Brochero además de la imagen. Se vio por todos lados y se sigue hablando de esto. Nos empezaron a llamar desde México, Colombia y Nicaragua entre otros países porque esto llegó a difundirse por el canal EWTN', manifestó.

A pesar de que esta misión fue un rotundo éxito, todos los que se involucraron no se quedaron de brazos cruzados. Estas personas buscaron ayudar a Diego Cano a colaborar con los fieles del lugar, a resolver algunas de las complicaciones principales que tenían en su vida.

Uno de los mayores problemas que tenían, eran las herramientas precarias con las que sembraban sus alimentos en el suelo. Al conocer esto se le dio inicio a otra cruzada: de alguna u otra forma conseguirles un tractor nuevo a los residentes de Ushetu.

'Las imágenes sirven para difundirlo a Brochero, son el primer paso pero eso no fue lo más importante que se hizo en Tanzania. Algo que casi nadie sabe, porque todos se quedan sólo con la imagen, es que el segundo paso fue que armamos una colecta a nivel internacional para conseguir un tractor con todos los implementos mecánicos para poder cultivar en esa aldea. Allá simplemente se cultivaba con una especie de anchada únicamente. Empezamos a mostrar las necesidades de la gente de la zona, así consiguiendo un tractor y otros implementos. De ahí en adelante fue mucho más fácil la vida para los pobladores de Ushetu', sentenció.