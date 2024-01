Tras dos meses sin agua, vecinos de Rawson exigen una solución

Este viernes, Alejandra Tobar, una vecina del Barrio ARA San Juan, ubicado en Rawson habló con Canal 13. Es que desde hace dos meses, reclama a OSSE con sus vecinos que les solucionen su problema de falta de agua y no les dan respuestas, según contaron. Habrían presentado notas para que les solucionen el problema pero por el momento no se acercaron al barrio para revisar su situación.

'No tenemos suministros desde noviembre, hicimos una nota y nos dijeron que si no se nos solucionaba el problema hiciéramos otra. Ha pasado mucho tiempo y tenemos sólo un hilo de agua. Esto es un calvario para uno y más para los niños', expresó Tobar.

Barrio Ara San Juan sin agua: "Vamos a cortar calles si no nos escuchan"

En este sentido, dijeron que si no son escuchados saldrán a las calles a reclamar. Si es necesario cortar calles, también lo harán. 'si hasta el lunes no tenemos respuestas, vamos a cortar la San Miguel y Superiora porque, no podemos cortar las calles donde es el edificio de OSSE y es la única manera de que nos atiendan. Es la única solución que tenemos porque no podemos estar sin agua', señaló la vecina.