Qué espera el Ministerio de Gobierno para compactar 2000 vehículos

La Ministra de Gobierno Laura Palma, dijo a Canal 13 que fueron informados acerca de que el depósito judicial está casi al 80% de su capacidad. Por lo que tomaron la decisión de proceder a la compactación de aquellos vehículos, tanto autos como motos, que tienen más años de permanencia en el lugar.

Palma indicó que, llevarán adelante estas acciones, cuando llegue a sus manos, el informe final que está elaborando personal judicial. ‘La idea es hacer una compactación próximamente, de aquellos vehículos que estén en condiciones de ser compactados. Estamos esperando el informe, serían alrededor de dos mil unidades’, expresó la funcionaria a Canal 13.

En este sentido la ministra explicó que quien define qué vehículo se compacta y cual no, es la Justicia de faltas. Ellos hacen un cotejo y de acuerdo a lo que informa la Policía de San Juan, verifican si los rodados están o no en condiciones de ser compactados. Sin embargo, la funcionaria también mencionó que hay vehículos que están en el depósito judicial, por orden de la Justicia Penal y allí no tiene injerencia el Ministerio de Gobierno.