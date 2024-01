Desde hace décadas no tienen presión de agua y OSSE no les da una solución

Este lunes, Canal 13 se trasladó hasta La Bebida, en el departamento Rivadavia, porque vecinos del lugar reclaman el faltante de agua. Según dicen desde hace más de veinte años, suben porque la baja presión en las cañerías y desde hace un tiempo dependen de un camión cisterna del municipio, que los visita para abastecerlos pero no les alcanza.

María Páez, una de las lugareñas dijo que en el lugar, en épocas de verano, 'en época de verano no sube el agua, si tenemos suerte, el agua llega tipo 3 de la mañana, pero no tiene presión para subir arriba al tanque. Esto no es de ahora, llevamos alrededor de 30 años en esta zona y seguimos con el problema', expresó

Sobre la situación, María también dijo que han hecho muchos reclamos a la entidad proveedora de agua OSSE. Sin embargo no tienen respuestas favorables, desde ese entonces. 'Tuvimos una reunión hace poco con OSSE y nos dicen que el motivo sería que se ha poblado mucho La Bebida', expresó.

En este sentido otra vecina dijo que desgraciadamente, han pasado a varias autoridades por OSSE y no les arreglan el problema 'Nos vamos a presentar todos los vecinos para hablar con el presidente de OSSE, haber que solución nos dan'.