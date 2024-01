Enojo en la familia del Wey Zapata por una polémica obra en Córdoba

En las últimas horas se confirmó que el predio del Motocross en San Agustín, Córdoba, donde hay una estatua en homenaje al Wey Zapata, será transformado en el escenario gaucho para la doma. La noticia caló hondo en los sentimientos de los amantes de las motos, pero principalmente en la familia del joven piloto sanjuanino fallecido. Su hermana Mayra se expresó en redes sociales.

"Después de pasar una larga noche, sin entender nada… faltando explicaciones y motivos, me atrevo a preguntar y escribir esto… Porque??? Porque será que no respetaron este circuito donde hay historia, donde mi hermano hizo historia. Donde él se demostró a sí mismo y a todo el mundo que no existen barreras cuando hay pasión y ganas", comenzó diciendo en Facebook.

Y agregó: "Ese lugar que te vio brillar intensamente hoy por decisiones que aún desconozco desaparece… por un gobierno de turno que piensa totalmente diferente al resto y NO RESPETA NADA! Si estoy muy enojada que no se respetó ni se respeta nada… este señor antes de hacer lo que está haciendo debería haberse preguntado si estaba haciendo lo correcto".

La hermana del Wey aseguró que "mucha gente está en desacuerdo… Espero mi mensaje le llegue y sepa entender mi enojo y decepción. Gracias a todos los que me leen y por favor háganle llegar mi pena y tristeza que es compartida con toda mi familia… Una pena amor que tu lugar mágico como vos le decías no se respetó".

La noticia fue publicada por winnersportmxshop:

"¡Adiós a las pistas de motocross en San Agustín! Ahora, el predio del Motocross Cordobés se transforma en el escenario perfecto para la Doma "predio del Gaucho". Despedimos con nostalgia ese hermoso pueblo y todos los recuerdos que vivimos en él. ¡Hasta siempre al lugar donde honramos al wey que siempre nos hizo vibrar al correr ahí! #NuevosCaminos #RecuerdosInolvidables".