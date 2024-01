Proteccionistas sobre la ley Conan: 'Necesitamos un control ético no eutanásico'

Diario 13, habló con las proteccionistas de animales, Jesica Guardia y Viviana Martín, respecto al proyecto de ley Conan, en honor a uno de los perros del presidente Javier Milei, que fue presentado y pretende imponer sanciones severas contra aquellos que maltraten animales.

Los rescatistas resaltaron la importancia de esta iniciativa, la cual busca garantizar el bienestar de los animales y promover una convivencia armoniosa entre las personas y las mascotas. Según los expertos, el proyecto de ley contempla multas significativas y penas de cárcel para aquellos que sean encontrados culpables de maltrato animal.

Viviana Martín, afirma que la ley es muy necesaria ya que en Argentina tenemos maltrato, abandono y crueldad animal. Además no hay un espacio suficiente para mantener y resguardar a todos por la gran cantidad que hay. 'Necesitamos un control poblacional ético no eutanásico, para controlar la población animal, maltrato y abandono de ellos. Cada animal debe tener un hogar digno', expresó Viviana.

Maltrato animal en San Juan

Asimismo, Jesica destacó la importancia de concientizar a la sociedad sobre la responsabilidad que implica tener una mascota, así como la necesidad de promover la adopción de animales en situación de abandono o maltrato. Además mencionó la necesidad de que las autoridades de las fuerzas policiales, estén capacitadas para atender a las denuncias que ingresen de las personas. Porque de acuerdo a sus dichos, actualmente 'muchos profesionales desconocen la Ley 14346, que está vigente y defiende a los animales que se encuentran en peligro', señaló la proteccionista.

Además Guardia indicó que, en San Juan los animales están muy desprotegidos. Porque por ejemplo, en el departamento Pocito, hace unos días hallaron muerto a un perro. Es que el can permaneció atado en su casa cinco días, mientras su dueña no estaba. 'El día en que fue personal de Medio Ambiente al domicilio, el animal había fallecido y lo estaban por sepultar', expresó la rescatista.

En este sentido, las proteccionistas independientes dicen que esperan que el proyecto de ley sea discutido prontamente en el Congreso, y que pueda contar con el respaldo necesario para su pronta aprobación. Con ello, se busca poner fin a la impunidad en casos de maltrato animal y sentar las bases para una sociedad más justa y compasiva hacia los seres más vulnerables.

'Con las proteccionistas pensamos que también sería bueno que haya acceso a la vacuna del moquillo, rabia, que se desinfecten las plazas y parques. Y que no ocurra como con la ley vigente, en que quienes no trabajen en blanco no paguen sus multas y resulte ser un delito excarcelable', indicó Jésica Guardia.