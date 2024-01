Bajaron contratos en La Rotonda: 'Les avisaron por WhtasApp'

En horas de la mañana de este miércoles 3 de enero, se concretó una protesta en el frente de un conocido centro de salud ubicado en Rawson. Se trata de La Rotonda, donde decenas de trabajadores de la salud se quejaron por haber sido desvinculados de manera repentina, asegurando haber sido notificados únicamente por un mensaje de WhatsApp.

El licenciado Alejandro Muñoz habló con el móvil de Canal 13 desde Centro de Adiestramiento René Favaloro, para explicar la situación que están viviendo los afectados por esta decisión. Sobre esto explicó que se trata de aquellos profesionales que fueron incorporados durante la pandemia por el Covid 19.

'Han dado de baja a muchísimos contratados. Era personal que llevaba más de 3 o 4 años, incluso más en algunos casos. Los habían tomado en la pandemia, hicieron su trabajo lo mejor posible esperando lo mínimo que era un pase a planta permanente porque los contratados no tienen tantos beneficios. Sin embargo, de un día para el otro el 30 de diciembre les dijeron por un mensaje de WhatsApp que ya no pertenecían más a la institución porque se les daba de baja al contrato', expresó.

Seguidamente, Muñoz manifestó que las personas que no han sido notificadas de esta desvinculación, siguen trabajando pero sin saber a ciencia cierta que ocurrirá con ellos. Esto se debe a que si bien no recibieron este mencionado mensaje, tampoco fueron contactados para firmar la renovación de sus respectivos contratos.

'Los contratados que han quedado afectados al sistema todavía no han firmado nada, están viniendo a trabajar sin nadie firmado. No hay respuesta alguna de los directivos o del propio ministro de Salud. Tengo entendido que acá en la zona hay unos 50 afectados, pero en toda las zonas sanitarias se habla de más de 1000 contratados que fueron desvinculados como enfermeros, gente de laboratorios o administrativos. Se ve afectado más que nada el paciente, al no haber personal que cumplía ciertas funciones el sistema se empieza a deteriorar', señaló.

El licenciado evidenció que algunas de las personas que ya no seguirán prestando sus funciones, se desempeñaban en áreas importantes como guardias y consultorios externos. Entonces allí quedaron puestos que todavía no saben como cubrir para tratar de no afectar a las personas que requieren de la asistencia médica. Por último, comentó que el pasado 2 de enero algunos de sus colegas se pudieron reunir con el ministro Amilcar Dobaldez.

'El martes hubo una charla con el ministro donde recibió a un grupo de personas que me manifestaban que no habían tenido respuestas positivas, como que no tenía conocimiento de la situación de los contratados. Les dijo que sus contratos se habían caído el 30 de diciembre que era cuando finalizaban los mismos', sentenció.