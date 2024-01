Los puntos claves de la reunión de Familias del Dolor con el Secretario de Seguridad

El pasado martes, representantes de la ONG Familias del Dolor y la Esperanza, fueron recibidas en el despacho del Secretario de Seguridad provincial Gustavo Sánchez. Ellos expresaron a la autoridad provincial, los puntos más importantes a tratar según lo estiman, para prevenir que más sanjuaninos mueran en las calles sanjuaninas por causa de la negligencia y la imprudencia de conductores. Tras el encuentro, Diario 13 habló con Alejandra Nievas, secretaria de la asociación, quien afirmó que fue una reunión extensa, en la que pudieron hablar de manera distendida, bajo la escucha atenta del funcionario provincial.

De acuerdo a lo que contó Nievas a este medio, el primer punto clave que se trató fue el preocupante aumento de víctimas desde 2019 a la fecha. Porque a fines de 2023, San Juan alcanzó el pico más alto de muertes viales en relación a 2019, algo que estiman no puede pasarse por alto y por eso pidieron al Secretario que se busque la manera de evitar que esto continúe sucediendo en la provincia. 'Estos últimos años después de la pandemia, paulatinamente, subimos en San Juan la cantidad de fallecidos en siniestros viales alcanzando la cifra de 2019. En vez de reducirlos o mantenerlos, los aumentamos y alguien debe parar esto, por eso se lo dijimos al Secretario', indicó Alejandra.

Por otro lado, Alejandra contó que el segundo punto que trataron fue la urgente implementación de la norma de alcoholemia cero al volante. Ya que según indicó la referente, 'En 18 provincias de Argentina esta ley está vigente, pero como en San Juan no tenemos una estadística que sea más abarcativa de los daños que causa un siniestro vial, no sólo en cuanto a fatalidades, sino en consecuencias cómo: cuánto se gastó en una terapia intensiva para un herido, en operaciones, prótesis y rehabilitaciones, esto provoca que no se pueda presentar en la Legislatura provincial y desde allí poner en valor todo lo que causan los accidentes, más allá de las lamentables pérdidas humanas y la necesidad de implementar esta norma', expresó.



Y el tercer punto fuerte que se habló en la reunión, fue la falta de campañas de concientizaciones viales. Porque según contó Nievas, si bien ellos dan charlas respecto al tema en los diferentes departamentos que visitan, no es suficiente y todos los ciudadanos deberían conocer las reglas de educación vial. Y sumó que, inclusive, muchas personas desconocen la existencia del número telefónico 149, que asiste a personas que fueron víctimas de siniestros viales y a familiares de fallecidos en accidentes de tránsito. ' Si alguien es víctima de un siniestro vial, incluso en otra provincia, puede llamar al 149 y ser asesorado y puesto en contacto con personas que los pueden ayudar. Pero hay personas que desconocen la existencia de esta vía telefónica. Tenemos que ver la manera de que todos conozcan', indicó Nievas.



En el encuentro se trataron además, otros temas relevantes cómo la modificación del código penal, la necesidad de crear estadísticas con personas que no murieron pero si quedaron gravemente afectadas por un accidente vial. Además el desdoblamiento de contabilizaciones que indican, la cantidad de siniestros, categorizados en autos, motos, transeúntes y ciclistas, entre otras problemáticas.

Tras la reunión, el Secretario de Seguridad se comprometió a tomar en cuenta las sugerencias de la ONG y trabajar en conjunto para promover la seguridad vial y brindar apoyo a las familias afectadas por accidentes. Además, dijo que evaluará la posibilidad de implementar nuevas normativas y campañas de concientización.