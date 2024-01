Una sanjuanina tiene una grave afección y hace tres meses no le dan su medicación

Melisa Elizondo, es una sanjuanina que padece hipertensión pulmonar y es beneficiaria del Programa Incluir Salud. La mujer necesita una medicación que es fundamental para su vida, porque esta patología si no es tratada hace que los vasos sanguíneos, se estrechen y se endurezcan. Su problema es que desde hace más de tres meses, de acuerdo a su testimonio la obra social no le da el medicamento que necesita. 'Llevo más de tres meses esperando la medicación. Ellos (obra social) dicen que Nación no tiene proveedores, a pesar de que los remedios están autorizados', indicó la mujer.

Mas tarde, de acuerdo a lo que explicó Elizondo, administrativos le dijeron que desde la sede nacional no les autorizan el ingreso de la medicación a la provincia lo que interpretó como una excusa, ' Me dicen que tengo que esperar y la verdad es que ya no aguanto más esta situación. Esta es una patología que si vos no tratas, no mejoras tu calidad de vida. Y añadió, 'con los demás pacientes que pasamos por la misma espera de remedios, hemos decidido unirnos y queremos una respuesta por escrito de cuando vamos a tener lo que reclamamos', dijo la damnificada.

En este sentido, la mujer denunciante contó a Diario 13, que cuando fueron este miércoles a la sede a pedir una solución junto a otros pacientes, no les dieron una respuesta concreta. 'El director de Incluir nos dijo q nos iba a recibir ,resulta que el muy cobarde salió por la puerta de atrás y justo lo vimos. Tuvo que pegar la vuelta pero llamaba a la policía, para que nos desalojara sin darnos una respuesta. Es nuestra salud, necesitamos una solución', indicó Elizondo.