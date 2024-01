Aseguran que los colectiveros no tienen su sueldo garantizado y consideran el paro

Actualmente se están llevando a cabo a nivel nacional las paritarias relacionadas al servicio de transporte público. En ese marco, durante la última reunión que hubo entre representantes de los choferes y los empresarios, se dejó de manifiesto que en el interior todavía no se puede hablar de aumento ya que no está garantizado el pago con las cifras actuales. Debido a esto, si no se llega a una solución a la brevedad, se considera seriamente un paro al que San Juan se sumaría.

Héctor Maldonado, secretario general de UTA en San Juan, contó a Diario 13 cuál es la situación que está atravesando el sector en la actualidad. Sobre esto marcó la gran diferencia que existe por el momento entre lo que expresaron los empresarios que se centran únicamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires y quienes trabajan en el interior del país.

'En el sector del AMBA hicieron una propuesta totalmente descabellada que la UTA rechazó. En cambio las cámaras del interior, que es FATAP, en esta audiencia donde estaba participando el representante de ATAP de San Juan, directamente no hubo ningún tipo de propuesta. Es más, manifestaron que ellos se ven imposibilitados tal vez hasta de pagar los salarios como están, ni siquiera hablar de un aumento', expresó.

Esta última reunión donde se presentó esta situación se llevó a cabo el pasado lunes 29 de enero a las 15:00, la cual claramente fracasó ya que no se llegó a ningún punto en común. Debido a esto se estableció un nuevo encuentro para el próximo miércoles 31 de enero a las 17:00. Allí se espera poder comenzar a acercar las dos partes, para evitar perjudicar a los usuarios con un paro, una medida de fuerza que ya están considerando desde UTA.

'Cualquier tipo de medida será para toda la Nación, porque lo que se está tratando es la paritaria y le corresponde a todo el país. En este caso no se ha podido cerrar la paritaria ni con las cámaras del AMBA ni con FATAP que es del interior. Si se toma algún tipo de medida como el paro se replicará en todo el país y San Juan estará adherido. Si seguimos sin ser escuchados nos vamos a adherir porque tenemos la misma problemática en San Juan que en el resto de Argentina, que es la negativa por parte de las cámaras empresarias de firmar un acuerdo salarial', sentenció.