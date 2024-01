Desde el SEP aseguraron que la cautelar que beneficia a los empleados públicos cesanteados sigue vigente

El lunes 29 el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) anunció que la Justicia dio lugar a una medida cautelar solicitada para que sus afiliados que fueron cesanteados volvieran a sus puestos de trabajo en tanto hay una resolución judicial. Este miércoles 31 el secretario general. José Díaz dijo en los micrófonos de Canal 13 que dicho amparo judicial sigue vigente y que los empleados públicos alcanzados por el decreto del gobernador Marcelo Orrego deben hacerse presentes en sus respectivos trabajos.

'Sigue la situación firme, por eso les confirmamos a todos los trabajadores que mañana (por el jueves) va a salir publicado los nombres de todos los agentes que han sido designados y que fueron dejados cesantes y que de esa manera van a poder recurrir a la institución, porque hay una resolución colectiva que todos los socios del SEP van a poder ser reincorporados hasta nueva decisión de la Justicia y no la comisión evaluadora que solo tiene representación solo del Estado', expresó el sindicalista.

Por otro lado, Días contó que no solo los trabajadores no pudieron volver a sus trabajos, sino que en algunos lugares ni siquiera se los dejó ingresar a los edificios en donde prestan servicio. A su vez, el titular del SEC señaló que estas situaciones se debieron a 'un desfasaje' entre la decisión del gobernador Orrego, quien dictó el decreto y sus funcionarios en los ministerios. 'Hay algunos ministerios que, si los dejaron ingresar, pero a los que no produjo una diferencia y esto a su vez provocó que esta situación se agrave más', sostuvo.