Al sol y adoloridos: pacientes reclamaron porque no les dan su medicación vital

Por segundo día consecutivo, este jueves pacientes con diferentes enfermedades cómo fibromialgia, artritis e hipertensión pulmonar se autoconvocaron y protestaron en las afueras de la sede de la obra social Incluir Salud. De acuerdo a lo que ellos expresaron a Diario 13, la protesta es porque reclaman la falta de entrega de sus medicaciones, un problema que padecen desde hace más de tres meses algunos y otros más de un año. Algunos asistieron al lugar, con dolores propios de sus afecciones.

'Hay personas que esperan su medicaciones desde mayo de 2023 y las obras sociales no se las entregan. Incluso hay una persona que tiene artritis y también hipertensión pulmonar, que no pudo venir hoy porque se le cortaron los tendones y se está recuperandose. Yo no entiendo porque los pacientes tenemos que venir a rogar, pedir una migaja por algo que nos corresponde por ley y pagamos cada mes', indicó Nancy Tapia, referente de la Alianza Federal de pacientes con reumatología.

De acuerdo los dichos de Melisa Elizondo, otra de las damnificadas, los tratamientos que se encuentran realizando no pueden cortarse, porque las enfermedades avanzan. En su caso, este jueves tomará la última pastilla que le queda. 'Es una situación desesperante, no puedo estar sin la medicación y he presentado una intimación a la obra social y nada. Lo que conseguí por mis medios se me termina esta noche, lamentablemente para las autoridades somos un número. Encima venimos a hablar bien con el director y nos tratan como si fueramos una patota. Ayer nos mandaron a la policía y con quien queríamos hablar se fue por la puerta de atrás", afirmó Elizondo, paciente con hipertensión pulmonar.

Es importante destacar que, la mayoría de los pacientes, afirman que han presentado a las obras sociales de las que son parte un recurso de amparo, se trataría de Incluir Salud, OSP, PAMI y Osecac, según ellos lo afirman. Con el fin de exigir el suministro inmediato de sus medicamentos.

'Lo que más nos da bronca, es saber que a muchos de nosotros es probable que nos digan que volvamos a iniciar los pedidos de medicamentos, porque se iniciaron el año pasado y se vencieron. Tenemos miedo de que eso nos complique aún más', indicó Franco Acosta, otro de los damnificados.

Hasta la mañana de este jueves, los pacientes dijeron a Diario 13 que aún no tienen una respuesta certera sobre su situación.