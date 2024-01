Inquilinos: la solución era cumplir la ley y no derogarla

Turistas y sanjuaninos coincidieron en que el Gobierno no debió haber derogado la Ley de Alquileres.

A casi una semana de que la Ley de Alquileres fuera derogada a través del DNU lanzado por el presidente Milei, Diario 13 salió a la calle a consultarle a los sanjuaninos y sanjuaninas sobre su opinión. El resultado fue un común denominador en contra, en donde el argumento que más se repitió fue el que a la norma nacional no era necesario derogarla sino todo lo contrario, que el Estado procurara que se cumpla.

Agostina, una joven turista que llegó el miércoles desde Buenos Aires a visitar la provincia, sostuvo que la solución no es la derogación de la ley, sino que las autoridades hagan que se cumplan. En este sentido, contó que en su provincia (así como también pasa en San Juan), muchos dueños de los contratos se arreglan por fuera de lo que reza la ley.

‘Desde donde venimos hay una emergencia habitacional. Si vos buscas hoy para alquilar la mayoría de los alquileres se cobran en dólares y nosotros no cobramos en dólares y por eso es imposible alquilar’, expresó.

Luego Agostina precisó que con su pareja el año pasado buscaron un departamento más grande y más cómodo, pero no consiguieron nada. 'Entiendo que la ley que estaba no se cumplía, porque la mayoría lo hacía por fuera de la ley, pero no creemos que la solución sea derogar la ley sino hacerla que se cumpla', sostuvo.

Darío, la pareja de Agostina señaló: 'Lo más grave para mi es que beneficia mucho al dueño del departamento, mientras el que está buscando se tiene que encuadrar en lo que el dueño del departamento quiera'. Luego, el joven añadió: 'Cuesta un montón, los requisitos son muy altos, hay un filtro enorme para aquella gente que no tiene tanta plata para alquilar un departamento por el que te piden mes de depósito, condiciones de las inmobiliarias, por lo que insisto con que los requisitos son altísimos'.

Ramón, un vendedor ambulante proveniente de Chimbas se solidarizó con todos aquellos y aquellas que tienen que alquilan y, peor aún, con los que buscan alquiler y no encuentran. El trabajador contó que desde hace 4 años que tiene casa propia gracias otorgada por el IPV, pero que alquiló 20 años y que con la economía que manejaba el país años atrás ‘se podía’ hacer frente a un alquiler y vivir.

‘Yo vendiendo en la calle le he dado de comer a mis hijos, con esto pagaba el alquiler, vivías el día y a Dios gracias se podía, pero hoy es tremendo. Estamos cortos de mercadería, hemos pasado unas fiestas ajustadísimas', detalló Ramón.

El vendedor ambulante contó que su hija sufre una situación muy común en la provincia para quienes alquilan y es que el dueño del departamento a donde están viviendo les pidió el lugar.