Avances con la apertura de una Aduana en San Juan ¿cuál es el beneficio?

Gustavo Fernández, Ministro de Producción de San Juan, reveló recientemente la intención de reactivar una zona aduanera en la provincia con el objetivo de potenciar las operaciones y la infraestructura para las exportaciones locales.

En declaraciones, Fernández recordó que San Juan había intentado establecer una zona aduanera en el pasado, donde el 100% de las exportaciones saldría por la provincia a costos competitivos. Sin embargo, con el tiempo, esta iniciativa perdió impulso, y muchas exportaciones de San Juan comenzaron a canalizarse a través de Mendoza o Buenos Aires.

El ministro explicó que factores como la burocracia y los costos operativos, que resultan más onerosos en San Juan debido a la falta de aduanas con mayor escala o volumen, han contribuido a este cambio en la logística. En este contexto, Fernández destacó las conversaciones mantenidas con el Secretario de Comercio de la Nación para avanzar en una propuesta que busca establecer en San Juan una logística aduanera con servicios de envergadura. El objetivo es canalizar toda la industria de la provincia a través de San Juan.

"Hemos estado dialogando con los exportadores sanjuaninos, quienes han planteado la necesidad de reactivar la zona aduanera. Les hemos pedido colaboración en la propuesta y en el diseño que llevaremos a la Nación", afirmó Fernández. El proyecto busca optimizar la eficiencia logística y reducir los costos para las empresas locales, incentivando así el crecimiento del sector exportador en San Juan.

Otro de los puntos que tocó fue las retenciones a la vitivinicultura: "Actualmente no existen retenciones las exportaciones que se realizan y hasta que no exista sanción de la ley ómnibus, las retenciones son ceros". A ello sumó que "esta ley dispone para la vitivinicultura 8% de la retención, no así para otras economías regionales que sí pudieron ser excluidas y aunque ha dado con cero de retención como es la olivicultura o fruticultura".

También dijo que "hay parte de un sondeo que ha quedado disponible. Estamos en el proceso de adquisición de productos químico y de contratación de horas de vuelo para hacer frente a lo que es el programa de campaña la Lobesia botrana". Del mismo modo, señaló "hemos planteado es la continuidad del programa, esto lo hemos pedido con el ministro de Mendoza porque necesitamos acompañar a la región vitivinícola con estas campañas fitosanitarias".