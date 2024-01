Cientos de abuelos sin médico de cabecera y farmacias cortaron PAMI 100%

Vecinos de Jáchal dieron cuenta de que en la farmacia de mayor concurrencia de la ciudad ya no recibían la obra social PAMI. Ante este panorama, Diario 13 charló con Teresita Muñoz, encargada de PAMI en la zona y señaló que la información no es correcta sino que el corte en la farmacia se da en los casos de cobertura del 100%.

Muñoz, señaló que solamente la farmacia Forte es la que no está recibiendo la obra social, pero lo que no dan es medicamentos sin cargo. "Esto está cortado de hace tres días pero sigue reciben los otros descuentos", expresó.

La mujer, mencionó que desde el Colegio de Farmacéuticos dieron a conocer que cortes de servicios de PAMI que se están dando desde hace tiempo en distintas farmacias de la provincia, por lo que están buscando resolver lo antes posible el tema.

A ello, sumó que en Jáchal, también están lidiando con la renuncia de un médico de cabecera, el popular Dr. Agüero. Lo importante es que ellos tienen cuatro doctores que atienden a quienes quedaron sin su médico. Incluso, quienes necesitan recetas, las hacen a través de WhatsApp.

Este panorama se repite al Sur de San Juan, en Sarmiento, donde más de 700 vecinos de avanzada edad reclaman que no tienen médico de cabecera y desde hace varios días están sin medicamentos por faltas de recetas. Si bien han llamado a PAMI, no les han dado respuesta alguna. Además han hecho el pedido correspondiente de recetas, pero no se las cargan, lo que llevó a la desesperación, aún más teniendo en cuenta la crisis económica actual.

Sobre este tema, Diario 13 también habló con el titular de PAMI en San Juan, Marcio Meglioli quien explicó que están buscando a los médicos de cabecera que tengan los conocimientos en gerontología, y con los consultorios habilitados. En cuanto a los medicamentos explicó que mientras no estén los doctores pueden hacer el pedido al 2645 09-8866, aunque deben hacerlo con una semana de anticipación.

También explicó que le llegó el rumor sobre lo que sucede en Jáchal y que comenzará a trabajar con el Colegio de Farmacéuticos para conocer con interioridad lo que sucede ya que a PAMI no les informaron sobre ello. Además explicó que las farmacias son independientes, por lo que suele escapar de su poder las decisiones de corte de las coberturas al 100% en medicamentos.