Descubrió su enfermedad y creó un grupo de apoyo

Nancy es una de San Martín que, fue diagnosticada con artritis hace 14 años y en medio de su dolor creó un grupo llamado 'Una nueva forma de vivir', en apoyo para pacientes con esa enfermedad. Al principio se sintió mal y se deprimió al entender que era un flagelo que la iba a acompañar durante toda su vida. Los dolores le hacían daño y se hicieron rutinarias las visitas al Hospital Rawson. Pero en su dolor tomó la decisión de salir adelante, ayudando a otros.

Todo inició un día en que Nancy fue al nosocomio y encontró a Maria Montaño, una mujer que venía desde Jáchal y no tenía más que el dinero del pasaje de vuelta a su casa. 'María vino y nos encontramos con que no venía la doctora a atendernos. Entonces nos acompañamos hasta que cada una pudo tomarse su colectivo y quedé de acuerdo con ella, de estar en contacto y ayudarnos en el camino que nos tocó como pacientes', expresó Nancy.

Mas adelante, se fueron sumando pacientes y se unieron al grupo algunas de ellas fueron Lucia Palacios y Juana Vázquez, porque cuando una persona inicia esta enfermedad tiene que cambiar al 100 por ciento su vida. 'Las maneras de comer, trabajar y hace prácticamente todo. Entonces uno debe hacer las cosas diferente y vi en este grupo la posibilidad de acompañarnos y ser felices', señaló.

El grupo es muy solidario, según contó su referente y es muy solidario, ya que las personas que lo integran se ayudan entre si. Inclusive se donan y ayudan a comprar remedios. Además se dedican a hacer artesanías, cómo tejidos y demás lo que les llena el alma.

Actualmente el grupo no tiene una sede fija y desde el hospital capitalino, les dijeron que no les pueden dar un espacio específico. No obstante, desde Salud Pública les dijeron que les darán talleres de psicología, nutrición y otras especialidades mientras consiguen un lugar, según indicó Tapia. 'Yo soy consciente de que no hay cura para lo que tenemos, pero al menos espero que el Estado nos garantice el derecho a la salud, que está en la Constitución. Aparte todos los meses, podamos recibir nuestra medicación que no recibo en tiempo y forma', indicó Nancy.

Todas aquellas personas que quieran sumarse al grupo de personas con artritis pueden comunicarse al número telefónico, 2645 86-5444.