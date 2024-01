Huguito y sus reyes magos: una carta desde el cielo

Mauricio Vallecillo es padre de Huguito, el nene de 4 años que murió en Pocito, luego de un presunto mal diagnóstico de un médico en el Hospital Federico Cantoni. A dos días del primer aniversario de su muerte, el hombre decidió junto a su esposa, Analía Molina, homenajear a su niño creando una carta a los reyes magos, en nombre del pequeño y de esa manera honrar su memoria.

El padre, visiblemente conmovido, compartió a Diario 13 el escrito en el que se muestra lo que el niño pidió a los Reyes Magos antes de fallecer y lo que ellos sienten que el chiquito les dice desde el más allá. 'Hola Queco, ¿cómo estás?. Un día como hoy estaba escribiendo mi cartita a los reyes magos. Les había pedido un bolsón de pañalitos y el sachet de yogur que a mi me gustaba... yo no sabía que me pasaría papá, sólo quería estar con ustedes', inicia la carta.

Mas adelante, la carta describe los posibles momentos que el nene atravesó al hallarse en soledad, en lo que sería el inicio de su viaje hacia la eternidad, 'Esa noche sólo sentí que me iba a un viaje, me dio mucho miedo papá porque vos no venías conmigo y de repente desperté en un lugar con mucha paz, ya no había dolor, sólo mucha paz', expresa el escrito y añade la esperanza que acompaña y acompañará la vida de sus padres, hasta que se vuelvan a reunir en otro plano con ´él, 'aunque no esté físicamente, viviré eternamente en tu corazón', señala el emotivo escrito, en nombre del pequeño.

'Hace un rato vi a los reyes magos y les pedí que te traigan paz a tu corazón. Yo no entiendo mucho las cosas porque soy chico, pero sólo se que vos y mi mamá son los mejores papás del mundo. Gracias por ser mis papás y quererme tanto (...)Te amo papá, por siempre en tu corazón, Huguito', cierra la carta.

Los papás del pequeño, planean realizar una misa en febrero para recordar a Huguito y honrar su memoria. Durante estos días previos al aniversario de su fallecimiento, el padre expresó su deseo de recordar la vida de su hijo y la alegría que trajo a sus vidas, mientras luchan por encontrar respuestas sobre las circunstancias que rodearon su muerte.

La carta completa de la familia de Huguito