Tras la nota de Diario 13, prometieron a Melisa que tendrá su medicación vital

Melisa Elizondo, una paciente sanjuanina con hipertensión pulmonar que había pasado un tiempo sin recibir su medicación debido a la demora de su obra social Incluir Salud, finalmente recibió una respuesta por parte de las autoridades competentes de la prestadora federal y el Ministerio de Salud.

De acuerdo a lo que la mujer contó a Diario 13, tras la difusión de su problema a través de una nota, ella habló con el director de Incluir Salud y el profesional, le indicó que en conjunto al ministerio provincial, darían respuesta a su necesidad. Es decir que se comprometieron a brindarle sus medicamentos. Además, la mujer aseguró que desde la entidad que le da el descartable, para poder suministrarse su medicación, le confirmaron que tiene los insumos necesarios a disposición.

'Si bien aún no me llaman para darme los medicamentos, me dijeron que buscarán a los prestadores para dármelos cuanto antes y eso ya es un alivio para mi', indicó Melisa.

La obra social de Melisa había demorado la entrega de su medicación, lo que puso en riesgo su salud. En un principio ella y varios pacientes, se juntaron y fueron a la sede sanjuanina a reclamar, porque creían que se trataba de malgastos y falta de apoyo a los pacientes que llevaban entre tres y doce meses de espera, sin sus remedios. Sin embargo, ayer se supo por medios nacionales, que esta prestadora no recibirá más apoyo del gobierno del presidente Javier Milei, lo cual generó preocupación en muchos pacientes con discapacidad que dependen de sus servicios.