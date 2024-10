Lucho, el locutor sanjuanino que necesita ayuda para su tratamiento contra el cáncer

Luis Saavedra, más conocido como "Lucho", es un reconocido locutor de San Juan que hoy enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida y necesita el apoyo de los sanjuaninos para seguir adelante. En una entrevista con Diario 13, Lucho compartió detalles sobre su vida, su pasión por la radio y la dura batalla que libra contra su salud.

Desde hace tres años, Lucho pelea contra un cáncer que ha mantenido controlado mediante radioterapia. Sin embargo, este tratamiento ha afectado gravemente su vista, lo que ha complicado aún más su situación. Por esta razón, inició una campaña a través de las redes sociales para recaudar fondos y poder viajar a Córdoba, donde espera someterse a un tratamiento que le devuelva la esperanza. "Tengo cáncer de páncreas y hongos en el esófago", explicó.

Con más de 26 años de trayectoria en la radio, Lucho define su carrera como "su vida y su pasión". Aunque actualmente está alejado de los medios, extraña profundamente aquellos días frente al micrófono. Su impacto en la comunidad de Rawson fue tal que la radio escolar de su colegio secundario, el Antonio de la Torre, lleva su nombre. Recordando esos tiempos, Lucho dijo: "Siempre me gustó la locución, participaba en todo, bailando, cantando. Esa escuela es mi casa". La sorpresa de que la radio del colegio fuera nombrada en su honor fue emotiva: "Me lo anunciaron el profesor de música, Carlos Stancof, y el rector, Jorge Balmaceda. Fue muy especial, me llené de recuerdos".

A lo largo de su carrera, Lucho se destacó por su cercanía con la gente y su capacidad para ayudar a la comunidad. Uno de los momentos más conmovedores que recordó en la entrevista fue su intervención tras el fallecimiento del ciclista Emanuel Saldaño. "En el lugar del accidente se perdió su celular. Venía de Alemania y su familia me pidió ayuda porque el teléfono tenía información valiosa. Durante el programa, una persona que lo encontró en su camino desde Jáchal se comunicó conmigo, y pude reunir a la familia con el celular. Fue un momento muy emotivo".

Lamentablemente, la situación económica de Lucho no es favorable para enfrentar las complicaciones de salud que padece. En agosto de 2023, se vio obligado a dejar de trabajar debido a fuertes calambres que lo debilitaban. Hoy sobrevive vendiendo artículos de limpieza desde su casa en Alto de Sierra, Santa Lucía. "Me manejo con eso día a día, pero obviamente no alcanza", comentó. Con dos hijas, de 15 y 11 años, su principal motivación es poder seguir disfrutando de ellas. "Por eso pido una mano", expresó con humildad.

Aquellos que deseen colaborar pueden hacerlo mediante el alias de cuenta lucho.05.22.29.mp o comunicándose al 264 660-9658. Además, quienes quieran apoyar comprando los productos de limpieza que Lucho vende desde su hogar pueden visitarlo en el Barrio San Francisco, Alto de Sierra, Santa Lucía.