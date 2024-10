Cambios en la Ley Seca en San Juan: horarios extendidos y protocolos con los menores de edad

En el programa Cien por Hora de este jueves, Milenko García, abogado representante de la Cámara de Discotecas de San Juan (Cadisa), presentó un ambicioso proyecto legislativo destinado a modernizar la normativa que regula el funcionamiento de las discotecas en la provincia. El proyecto se enfoca principalmente en la extensión del horario de cierre y la reforma de la ley seca, aspectos que, según García, son fundamentales para adaptarse a las necesidades actuales de la sociedad y del sector.

García explicó que uno de los principales objetivos del proyecto es alinear el horario de cierre de las discotecas con los horarios del transporte público disponible. "Los temas más importantes que se ha dado a conocer es el tema de la extensión horaria de la actividad. Actualmente, la actividad se desarrolla teniendo en cuenta la época del año: si es invierno, la actividad finaliza a las 4:30, si es verano, finaliza a las 5 de la mañana. Desde el proyecto se busca extenderlo a la misma hora que coincida con el primer transporte público, en este caso, a las 6 de la mañana durante todo el año y, en épocas festivas como el Año Nuevo, a las 6:30 de la mañana."

Esta medida responde a una problemática creciente donde muchas discotecas se localizan en zonas urbanas alejadas y los asistentes tienen dificultades para encontrar transporte seguro a altas horas de la madrugada: "Nos encontramos una salida que es la que está pasando cada vez más: las discotecas están yéndose de zona urbana a las 4:30 de la mañana, no encuentra el transporte público y mucha la gente que asiste ya sea porque no cuenta con transporte o porque deciden en esa noche no consumir y manejarse en un transporte privado o público. A esa horas e encuentran impedidos encontrar ese vehículo, a no ser que sea un taxi o un remix, y muchas veces se produce un accidente por esta situación," detalló García.

Además de la extensión horaria, García abordó la reforma de la ley seca, destacando la necesidad de actualizar las normativas para reflejar la realidad actual: "La ley está desactualizada, que hoy exige una cabina telefónica dentro de discoteca y no habla nada en wifi, entonces son puntos que cuando lo vamos tomando en particular suenan hasta burdo," señaló. Esta reforma no solo busca modernizar los requisitos técnicos, sino también establecer protocolos claros de seguridad interna y externa en los establecimientos.

García enfatizó la importancia de definir claramente las responsabilidades en materia de seguridad: "La ley actual regula lo que es la seguridad interna y externa del boliche, sí, las disposiciones de norma no son muy claras en cuanto a la seguridad interna y externa, la responsabilidad de las agencias de vigilancia y demás." El proyecto propone establecer parámetros específicos para diferenciar entre seguridad interna y externa, así como protocolos de actuación para diversas situaciones, como la presencia de menores de edad en los locales.

Respecto a los menores, García explicó que el proyecto incluye protocolos específicos para manejar casos de menores que infringen la ley dentro de las discotecas: "No es lo mismo encontrar una persona adulta haciendo disturbios que encontrar un menor que ha falsificado un documento. Además, la justicia penal o cualquier tipo de justicia correccional no tiene protocolos para menores como los que se proponen," afirmó. Estos protocolos incluyen la asistencia inmediata por parte de alguien de confianza del menor y la transferencia a centros adecuados hasta que puedan ser retirados por sus tutores.

García también compartió una experiencia positiva de diálogo con la comunidad local. "Unimos con vecinos de la calle Libertador una actividad planeada desde las discotecas con los vecinos y una reunión bastante interesante. Ellos mismos nos planteaban que después de haber sido que tienen 50 años viendo en la calle Libertador y que nunca se les había dado la posibilidad de reunirse con todos los discos de la zona, con la apertura que tuvimos nosotros para el diálogo," relató.

En cuanto al avance de la reforma, García expresó optimismo sobre la recepción positiva del proyecto en la Legislatura: "Entendemos que el Ejecutivo ha visto la misma realidad que nosotros, que es que necesitamos regular la actividad conforme se está dando hoy en día. Lo estamos buscando nada del otro mundo y entendemos que hay aceptación a lo mejor desde nuestro lado de Cadisa." A pesar de buscar una reforma integral, García reconoce que la política legislativa suele avanzar mediante reformas parciales, pero confía en que el proyecto se aprobará y sentará las bases para futuras modificaciones.