Ante la falta de apoyo de Nación, la provincia garantiza el acceso a los anticonceptivos gratuitos

La doctora y ginecóloga Ethel Vera, jefa de la división de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de San Juan, brindó una entrevista a Diario 13 para abordar tres aspectos fundamentales relacionados con la salud sexual de adolescentes: la reproducción, los métodos anticonceptivos y la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En el marco de la entrevista, la doctora Vera hizo referencia a los derechos de salud sexual y reproductiva establecidos por la Ley 25.673, que garantiza una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, así como el acceso a métodos de prevención de embarazos no planificados.

En la provincia, se asegura el acceso gratuito a diversos métodos anticonceptivos. Sin embargo, Vera expresó una preocupación creciente: “Ha cambiado un poco porque nos están mandando cantidades mucho menores a las que mandaban antes". Esto, en relación a que la Ley 25.673 establecía que Nación debía proveer los métodos anticonceptivos a las provincias, pero recientemente el volumen de entrega ha disminuido considerablemente.

Aunque no ofreció detalles específicos, la doctora señaló que actualmente la provincia asume el 75% de la compra de los métodos anticonceptivos gratuitos que se distribuyen en los centros de salud provinciales. "No sabemos si de Nación nos van a volver a mandar las cantidades que nos mandaban antes porque, bueno, hay una transición en el gobierno tanto a nivel nacional como provincial que afecta la adquisición", indicó Vera.

Este desafío, aunque manejable por el momento, implica una constante adaptación. "Hay que amoldar la estrategia y saber cuánto es exactamente lo que hay que comprar, porque es una población que se mueve. Las pacientes que solicitan métodos anticonceptivos varían en cantidad", agregó la especialista.

En cuanto a las adquisiciones concretas de métodos anticonceptivos, la doctora Vera confirmó que a mediados de este año se inició la compra de dispositivos subdérmicos como el DIU y los implantes anticonceptivos, que ya fueron recibidos hace dos meses. Sin embargo, faltan métodos como la pastilla y el parche.

La doctora también subrayó que, desde el inicio de la actual gestión, se trabaja en conjunto con otras áreas para la prevención del embarazo no intencional adolescente, que incluye divisiones según la etapa de la adolescencia: temprana, media y tardía. En ese sentido, explicó que los implantes anticonceptivos subdérmicos recientemente adquiridos están dirigidos específicamente a adolescentes.

"Estos métodos de larga duración, como los implantes subdérmicos, tienen una duración de tres años y son muy efectivos y modernos. La ventaja es que no son usuario-dependientes, es decir, una vez colocado el implante, la chica no tiene que acordarse de la pastilla, si la perdió o si no la pudo comprar".