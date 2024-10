Confuso episodio con el Polo Obrero reveló una triste realidad

Esta semana se conoció un episodio que involucró a la organización social y piquetera Polo Obrero, luego de que la Policía informara sobre un caso sospechoso relacionado con el traslado de grandes cantidades de mercadería en un vehículo particular. Según las autoridades, se trataba de alimentos que se iban a vender de manera ilegal, y las personas detenidas habían alegado que la mercadería pertenecía a la organización, una versión que fue desmentida por el Polo Obrero, quienes además revelaron que no han recibido asistencia alimentaria en meses.

Virginia Shuterland, representante de la organización, expresó a Canal 13: "Nosotros sabemos lo que salió en los medios. Nos enteramos por las notas periodísticas e inmediatamente nos pusimos a averiguar". Desde el Polo Obrero aseguran que no tienen mercadería en su sede, lo que los llevó a investigar más sobre el incidente: "Sabíamos que la mercadería no era nuestra porque no tenemos mercadería, pero nos pusimos a averiguar cuál era la situación porque estaba involucrando a la organización", señaló Shuterland.

La representante también explicó que, hasta el momento, no han sido citados por las autoridades policiales: "Lo que pudimos averiguar es todo extraoficial. La policía nunca nos citó", añadió, subrayando que pese a la gravedad de la situación, no han tenido un contacto formal con la fuerza de seguridad en relación con el caso. Además, Shuterland confirmó que revisaron su local y este no había sido violentado ni presentaba signos de intervención: "Fuimos y verificamos que nuestro local estaba intacto tal como decía la nota, no pasó nada".

Respecto a los detenidos que transportaban la mercadería, Shuterland explicó: "La policía interceptó a dos sujetos que transportaban mercadería. No tuvieron mejor idea que decir que era del Polo Obrero y que la iban a vender". Esta declaración fue lo que motivó la confusión en los medios, pero según la representante, la situación fue aclarada rápidamente. "Cuando nos presentamos en la comisaría, nos dijeron que ya estaba todo aclarado", comentó.

En cuanto a la actividad social del Polo Obrero, la referente social destacó que la organización sigue trabajando para asistir a personas en situación de vulnerabilidad: "El Polo es una organización de desocupados, y algunos ocupados también, de personas que tienen una necesidad y se juntan para resolverla. Hoy la situación económica está muy complicada y cada vez se suman más compañeros", explicó. Sin embargo, subrayó que hace tiempo no reciben asistencia alimentaria: "No recibimos más mercadería desde fin del año pasado, antes de la asunción de este gobierno".

Tristemente, advirtió que falta de apoyo estatal ha puesto en riesgo el funcionamiento de los comedores y merenderos que gestionan: "Recibíamos módulos alimentarios individuales, pero eso ya no sucede. Sabemos que no era nuestra la mercadería porque no hay ningún lugar donde tengamos tanta", sostuvo Shuterland, quien además reveló que la situación actual de los merenderos es crítica, ya que se sostienen únicamente con el esfuerzo de los compañeros y vecinos del barrio. "Es muy difícil, porque también el vecino, por más que tenga la mejor intención, tampoco tiene", concluyó.