En San Juan alertan por el recorte de Milei a la salud mental

La exdirectora del Hospital Lanteri, Laura Tamarit, pasó por Banda Ancha, en medio de la preocupación por los recortes anunciados en el área de salud mental bajo la administración de Javier Milei. Tamarit, no dudó en señalar el impacto devastador que estas medidas pueden tener, sobre todo en los sectores más desprotegidos de la sociedad.

“La motosierra está pegando fuerte a los más vulnerables”, afirmó Tamarit, refiriéndose a las políticas de ajuste presupuestario que afectarán a los servicios de salud mental. “Que se cierre un hospital es terrible. La gente no llega a la consulta, y si tenemos tanta consulta, nunca vamos a ser suficientes. Que se cierre un hospital cuando sabemos que hay un montón de gente que no puede acceder a la atención, me parece terrible. Muy malo, doctora”, agregó.

Tamarit también destacó la vulnerabilidad de las personas con trastornos de salud mental, muchas de las cuales ya enfrentan condiciones de pobreza extrema. “Hay pocas cosas más vulnerables que una persona con un trastorno de salud mental, lo que antes llamábamos 'locos'. Y si además es pobre, es la miseria más grande que puede haber”, expresó con preocupación. La exdirectora hizo hincapié en el costo de los tratamientos: “Hacer un tratamiento completo con una dosis alta para un trastorno de salud mental está arriba de los 300 o 400 mil pesos. Es muy difícil para una persona que cartonea o que recibe una asignación por hijo costearlo”.

Los recortes en salud mental han generado alarma en un contexto donde la pandemia y la crisis económica han incrementado los trastornos mentales en todo el mundo. Tamarit señala que la decisión de reestructurar sin un plan claro es extremadamente preocupante. “Nos llama la atención esta reestructuración, sobre todo en un momento en el que la salud mental a nivel mundial está en crisis. Los números de la salud mental nunca cierran desde el punto de vista económico, es difícil justificarlo en una planilla de Excel”, comentó.

Tamarit subrayó que la salud mental tiene un impacto directo en la productividad y el bienestar social. “La depresión genera muchísimo ausentismo laboral y es uno de los trastornos de salud mental más importantes”, explicó. Además, señaló que los problemas de salud mental abarcan una amplia gama de afectaciones: “Hablamos de personas que tienen depresiones, duelos no resueltos, divorcios, pérdida de trabajo, chicos con problemas de aprendizaje... Todos son usuarios del sistema de salud mental. Es tan amplio que es casi imposible pensarlo solo en términos económicos”.

La exdirectora también expuso la dificultad de los tratamientos prolongados y costosos en salud mental: “Una internación en salud mental es carísima, y los tratamientos largos son muy costosos porque la recuperación de la depresión o el abandono de hábitos como el consumo de sustancias lleva mucho tiempo”.