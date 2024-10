Vecinos de Ullum piden por las computadoras que les robaron en la escuela

Unos ladrones se llevaron 30 computadoras del interior de la Escuela Provincial de Educación Técnica Nº9 Doctor René Favaloro, ubicada en el departamento de Ullum. El director del establecimiento, Osvaldo Rosas, denunció el hecho este miércoles en la Comisaría 15ta. Según el relato del docente, los equipos informáticos estaban guardados en una caja dentro de un armario en una de las oficinas del colegio y, al revisar, se dieron cuenta de que habían desaparecido.

Una vecina, entrevistada por Diario 13, expresó su preocupación: "30 computadoras no es algo menor, espero que las autoridades del Ministerio se pongan las pilas con la policía y que encuentren las máquinas y al responsable también". Además, mencionó que este no sería el primer incidente en la escuela: "Me contaban los chicos que también se les habían desaparecido unas bicicletas, o sea que la cosa es más complicada de lo que parece".

Los dispositivos, notebooks destinadas a los alumnos, no habían sido distribuidos aún, por lo que se almacenaron en dicho lugar para su posterior entrega. Sin embargo, al realizar el control de rutina, el personal se encontró con la sorpresa de que las computadoras ya no estaban. Lo más preocupante es que no hay cámaras de seguridad en el establecimiento ni caseros que puedan haber advertido el momento del robo.

En sus declaraciones, la vecina también destacó la necesidad de una acción contundente por parte de las autoridades: "El Ministerio tiene que tomar cartas en el asunto y empezar a encontrar responsables". A lo que sumó "Parece que estamos todos locos, no hay explicaciones claras y está todo callado".

El director, al no obtener respuestas sobre el paradero de los equipos, decidió realizar la denuncia formal en la comisaría, aunque hasta el momento no se tiene información sobre cómo los desconocidos pudieron sustraerlas sin ser detectados.

La vecina de Ullum manifestó indignación por el daño causado a los estudiantes: "Es mucha bronca porque son herramientas que le sirven a los chicos para formarse, y que no las tengan da mucha impotencia. Igual que con las bicicletas, imagínate, no estamos hablando de cosas pequeñas". Finalmente, enfatizó el impacto que estos robos tienen sobre la comunidad educativa: "Estamos hablando de un robo de cosas importantes, que encima perjudican muchísimo a la institución educativa. ¿Cómo no van a buscar un responsable? ¿Qué dice la policía al respecto? No se habla nada".