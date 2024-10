Lily, la tatuadora que pone 'color' a las cicatrices del cáncer de mama

En el marco del mes rosa, dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama, en Canal 13 surgió la oportunidad de conocer la inspiradora historia de Lily Munster, una reconocida tatuadora y fundadora de la ONG Trazos de Luz. A través de esta organización, Lily ha creado un espacio para quienes buscan sanar las cicatrices físicas y emocionales que deja la mastectomía, utilizando el tatuaje terapéutico como herramienta de transformación.

"Ofrecemos servicios para el tapado de cicatrices de cirugía mayor, incluyendo las que dejan las mastectomías", comentó Lily en Banda Ancha. La idea nació hace varios años, en el 2017, cuando decidió canalizar su experiencia y talento en el mundo del tatuaje hacia un proyecto solidario que permitiera a las sobrevivientes del cáncer de mama cerrar un capítulo doloroso de sus vidas.

A través de Trazos de Luz, Lily se ha convertido en pionera en ofrecer este servicio a nivel nacional, siendo la primera ONG en Argentina dedicada exclusivamente a tatuajes terapéuticos para cubrir cicatrices de mastectomías. "Es un trabajo que realizamos durante todo el año, recibiendo consultas e inquietudes, y ofreciendo este servicio tanto a mujeres como a hombres que han sobrevivido al cáncer de mama", explicó.

Lily lleva más de 25 años dedicándose al mundo del tatuaje, pero su incursión en el ámbito terapéutico surgió cuando comenzó a notar que varias de sus clientas habían atravesado la enfermedad. "Todo empezó con clientas que habían tenido cáncer de útero y de mama", recordó. La conexión emocional y personal con estas mujeres la llevó a desarrollar el concepto de tatuaje terapéutico, con el objetivo de "cerrar un ciclo doloroso con un recordatorio positivo, un diseño lindo que celebre la lucha y el triunfo contra el cáncer".

La labor de Lily no solo transforma la piel, sino que ayuda a las personas a recuperar su confianza y autoestima después de un proceso tan difícil. "Lo que hacemos no es solo arte, es un acompañamiento a las sobrevivientes, ayudándolas a sanar", mencionó. A través de su ONG, sigue llevando esperanza y color a quienes más lo necesitan.

Este servicio, que ofrece de manera gratuita a mujeres que han pasado por una mastectomía, les ayuda a cerrar una etapa difícil de sus vidas. "El diseño que eligen tiene mucho que ver y las flores es lo que más piden", comentó Lily, refiriéndose a los tatuajes que cubren cicatrices tras una cirugía de cáncer de mama.

Aunque no lleva un conteo exacto, son varias las mujeres que han acudido a su estudio, incluso de provincias lejanas como Córdoba y Buenos Aires, buscando su arte como una forma de sanación. “Es muy emocionante, hemos terminado llorando de felicidad. Para mí es un orgullo ser parte del proceso de estas personas que han luchado tantos años y que me eligen para cerrar esta etapa”, dijo.

Lily explica que el proceso de tatuar a una persona que ha pasado por una mastectomía requiere de especial cuidado, no solo por las emociones involucradas, sino también por los aspectos técnicos y anatómicos. “Se necesita tiempo para que la prótesis se adapte al cuerpo antes de poder tatuar, y el diseño debe adecuarse a la cicatriz”, detalló, resaltando la importancia de los productos de alta calidad que utiliza, muchos de ellos de empresas de Estados Unidos que apoyan su labor.

El tatuaje más solicitado por las mujeres es la flor de loto, en particular en color violeta, que tiene un fuerte simbolismo de transformación y superación. Lily comentó que cada diseño es único y personalizado: “No trabajo con catálogos, todo lo craneo en el momento, buscando conectarme con la persona para ofrecerle un tatuaje que represente su historia”.

El impacto emocional de estos tatuajes no se limita a la mujer que los recibe; también involucra a quienes las rodean. Además, Lily destacó la importancia del apoyo de los médicos, quienes han reconocido y recomendado su trabajo: "Es muy lindo recibir el apoyo de los mastólogos, con quienes siempre estoy en contacto, me conocen y me recomiendan".