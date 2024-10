Prorrogaron el plazo de inscribir en la Tarifa Social de energía

La Subsecretaría de Planeamiento y Transición Energética, dependiente de la Secretaría de Energía de la Nación Argentina, anunció una prórroga para el plazo de inscripción al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) para los beneficiarios de la Tarifa Social Provincial. Esta medida tiene como objetivo garantizar que todos los hogares elegibles puedan acceder a los subsidios correspondientes y evitar que se apliquen tarifas más altas.

El E.P.R.E. (Ente Provincial Regulador de la Electricidad) ha recibido instrucciones de comunicar, a través de notas individuales, que aquellos hogares que no completen la inscripción al RASE se enfrentarán, a partir de la próxima factura, a la aplicación de los conceptos tarifarios del “Nivel 1-mayores ingresos”. Esta información es crucial para asegurar que los beneficiarios comprendan la importancia de completar su inscripción y así evitar un impacto económico negativo en sus facturas de energía.

Cabe destacar que esta comunicación es parte de un esfuerzo de la Secretaría de Energía de la Nación, que ha emitido anteriormente mensajes similares a través de las empresas prestadoras de servicios, como Energía San Juan S.A. (Naturgy San Juan S.A.) y D.E.C.S.A. Estos esfuerzos buscan promover la inscripción al RASE y facilitar el acceso a los subsidios energéticos.

De este modo, determinaron que las inscripción permanecerá abierta, pero quienes no la completen, verán afectado la omisión de subsidio en las próximas facturas.

Para apoyar este proceso, el E.P.R.E. ha proporcionado a cada municipio datos de georreferenciación sobre los hogares beneficiarios de la “Tarifa Social Provincial” (Ley Nº 1884-A). Esta información incluye el estado de inscripción en el RASE, lo que permitirá a los municipios colaborar en la identificación de aquellos hogares que aún no hayan completado el proceso de inscripción.

Con esta prórroga y las iniciativas comunicativas, se espera que más beneficiarios se inscriban en el RASE, asegurando así su acceso a tarifas más accesibles y un alivio en sus gastos de energía. Se insta a todos los hogares que aún no se hayan inscrito a realizar el proceso lo antes posible para evitar inconvenientes en sus facturas