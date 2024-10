¿Qué es la dislexia?: mitos, verdades y cómo detectarla

Este martes 8 de octubre, como cada año, se conmemora el Día Mundial de la Dislexia. Con el objetivo de concientizar acerca de ella, Diario 13 se contactó con una psicopedagoga que explicó claramente de qué se trata este trastorno y como pueden detectarlo los padres en sus propios hijos.

Ayelén Amarfil, licenciada en Psicopedagogía, fue la responsable de explicar en palabras claras todo lo referido a la dislexia. Sobre esto reveló que no se trata de una enfermedad como algunos afirman, sino que es un trastorno de origen neurobiológico.

La Lic. Ayelén Amarfil

'Conlleva a dificultades para leer y o escribir, pero no presenta dificultades en la inteligencia o en la visión. En la dislexia se ven afectadas las zonas del cerebro que ayudan a interpretar el lenguaje. El padre o la madre lo pueden notar cuando su hijo o hija hacen una lectura en voz alta y también en la caligrafía revisando los cuadernos. Presentan en algunas ocasiones dificultades para la concentración y dificultades en la memoria a corto plazo', detalló.

Luego de darle estos parámetros a los padres, la Lic. Amarfil dio otro dato clave: no existe una edad específica para diagnosticar este trastorno. Si bien es más común que se detecte en los niños y niñas, esto puede aparecer en personas con edades más avanzadas.

'En jardín de 5 pueden empezar a presentarse algunos rasgos que se van a tener en consideración, para que en primero o segundo grado se tengan en cuenta, para realizar en el caso que sea necesario la derivación a gabinete en la educación privada. En el caso de la educación pública a los gabinetes zonales se realiza la derivación y se tiene en cuenta si será necesario un diagnóstico o no', precisó.

En el caso de los adultos, la entrevistada reveló que ya de mayores pueden notar que tienen algún síntoma vinculado a este trastorno. En ese sentido, debido a no haber sido diagnosticados siendo menores, pueden solicitar ellos someterse a algún control para determinar cuál es su condición.

'Una persona ya grande sí puede darse cuenta que tiene dislexia o que presenta algunas características sin tener el diagnóstico. Quizás en el Nivel Primario siendo menor, no tuvo alguna intervención desde este área para poder ser diagnosticado, entonces siendo adulto buscando información, viendo algunas características de las dislexia, puede llegar a pensar que la tiene. En ese caso, la persona adulta puede tener una intervención para ver si es necesario diagnosticarlo', reveló.

Por otro lado, Amarfil despejó todas las dudas hacer de la posibilidad de curar la dislexia. De forma concluyente mencionó que no, este trastorno no tiene una cura como tal. No obstante, sí se puede realizar tratamientos o las terapias necesarias para minimizar las consecuencias que conlleva ser disléxico.

Derribando un gran mito sobre la dislexia

Una gran duda o miedo que le surge a la gente disléxica, es la posibilidad de que a la hora de tener hijos, estos pequeños nazcan con este trastorno. Sin embargo, la licenciada confirmó que no es una cuestión hereditaria que se cumpla en el 100% de los casos.

'No es real que de un padre disléxico, su hijo también será disléxico. Si bien hay un importante factor genético, esto no siempre va a ser así. También se dice sobre la dislexia que si los chicos no están familiarizados o no tienen el hábito de la lectura, pueden llegar a ser disléxicos. En realidad esto no es cierto, puede que tengan un bajo rendimiento en la lectura, pero no por ello van a ser disléxicos', aclaró.

¿Los docentes están preparados para enseñar a alumnos disléxicos?

Entrando en materia de educación, la especialista contó que lo verdaderamente importante es que los y las docentes tengan el tiempo de detenerse a acompañar a los estudiantes disléxicos. No es una cuestión de hacer capacitaciones puntuales para estos casos, sino que los educadores necesitan un tiempo extra para aclarar dudas o reforzar los contenidos con estos alumnos.

'Se trata de estar disponibles para enseñarles a alumnos disléxicos. Por ejemplo, explicar nuevamente consignas, brindarles un tiempo extra para resolver actividades y en la medida que sea posible, estar más atentos a ellos. En algunos casos hay docentes que no cuentan con ese tiempo, pero se interesan en conocer sobre cómo trabajar con estos chicos. En el caso de contar con un gabinete poder recibir estrategias de los gabinetes interdisciplinarios para poder trabajar con estos chicos', explicó.

Básicamente, la recomendación de la licenciada Amarfil para todos los docentes es: hablar con los gabinetes interdisciplinarios. Esto se debe a que los profesionales que conforman los mismos, tienen los conocimientos necesarios para saber como planificar estrategias que permitan que estos alumnos no se retrasen tanto y puedan aprender adecuadamente.

'Ellos pueden brindarle las herramientas necesarias para trabajar con estos chicos, porque como dije previamente, se trata de estar dispuestos a trabajar con ellos. En algunas ocasiones los docentes pueden buscar información sobre estrategias y muchas veces si la buscaron en internet, no es verídica por eso lo mejor sería hablar con estos especialistas y que se realicen las derivaciones correspondientes', sentenció.