En la previa de la aprobación del veto, Berenguer le envió una carta a cada diputada sanjuanina de JxC

En la mañana de este miércoles, mientras en el interior del Rectorado se realizaba un acto de cambio de banderas, en las afueras, estudiantes, docentes y no docentes realizaron un abrazo al edificio para pedirle a los diputados sanjuaninos que voten en contra del veto a la Ley de Financiamiento Universitario. En ese contexto, el rector Tadeo Berenguer, rector de la UNSJ, le contó al móvil de Canal 13 que, en la previa de la votación, la cual terminó positiva al veto, les envió una carta a las diputadas de Producción y Trabajo Nancy Picón y María de Los Ángeles Moreno.

Las legisladoras que responden al gobernador Marcelo Orrego terminaron votando en contra del veto. En la previa, el rector de la UNSJ indicó que debe haber una alianza estratégica entre el Gobierno de la provincia y la Universidad Nacional de San Juan.

'Siempre tiene que haber una alianza estratégica entre el Gobierno provincial y las universidades, más allá del tinte político al que pertenezca el Gobierno. hemos pasado de un gobierno a otro y nuestras estrategias son comunes. Estamos trabajando muy bien en forma articulada, somos la única universidad pública de la provincia y por eso decidimos enviar las notas a las diputadas, para que entiendan que esta articulación que tenemos con el gobierno provincial se debe ver reflejada en su voto en el día de hoy'. expresó

El rector contó que, hasta el mediodía de este 9 de octubre, no tuvo respuesta alguna de las legisladoras nacionales. 'No he visto respuesta todavía', precisó. Consultado sobre si esperaba que esa respuesta sea el voto negativo al veto, la máxima autoridad de la UNSJ señaló: 'No quiero opinar, lo vamos a ver esta tarde'

Abrazo simbólico al rectorado de la UNSJ para pedir la ley de financiamiento universitario

'Estamos esperando que nuestros representantes acusen recibo de lo que es la educación pública que lanza una gran cantidad de profesionales. En manos de ellos está el decidir si el sistema universitario va a tener el presupuesto que verdaderamente requiere o va a surgir un veto que va a modificar todo lo que quede de aquí a fin de año y también el tratamiento del presupuesto del 2025 donde ya el presupuesto elaborado por el Gobierno Nacional tiene un recorte de más del 50% del sistema universitario', expresó Berenguer.