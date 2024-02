El profundo pedido de la familia de Francisco a diez meses de su muerte

Los familiares de Francisco Márquez y la ONG Familias del Dolor y la Esperanza, invitan a la comunidad sanjuanina a participar de un encuentro con el fin de pedir justicia por el joven fallecido. Se trata del sanjuanino que murió producto de un siniestro vial el pasado 8 de abril de 2023, en el departamento Rivadavia a la altura de El Pinar.

Diario 13, habló con su hermana Ayelén quien contó que aún adoloridos por la situación de perder a Francisco quien llenaba sus vidas de alegría, continúan luchando por su memoria y porque no haya más víctimas viales. 'Estamos colocando en la vía pública flyers para que la comunidad de San Juan nos acompañe y nos apoye, además para que este suceso no le vuelva a pasar a ninguna otra familia. Recordemos que después de lo que le pasó a Francisco le sucedió a la familia de Lucia (lastimosamente)', explicó y trayendo a memoria a la joven Lucía Rubiño, quien también murió de esa manera.

'Pedimos por favor que las personas que pasaron por alguna situación similar, que hayan perdido a un ser querido por imprudencia al volante o por picadas ilegales se sumen a la concentración ese día. Aquellas personas que gracias a Dios no han pasado por esto, también les pedimos que se sumen. Porque lamentablemente si no hay una consecuencia en estos actos, si no hay una condena justa, difícilmente se termine con todo esto', expresó Ayelén Márquez.