Llevaban 20 años de matrimonio, ella casi perdió la vida y decidieron ser novios eternos

Silvia Marín y Carlos Aragón, se conocieron cuando eran adolescentes en 1982, con esfuerzo y amor superaron muchas batallas, siendo hoy protagonistas de un amor único. Una fuerte crisis de salud, los llevó a mirar la vida de otra manera y a tomar la decisión de ser novios eternos, es decir, arriesgarse y no perder la esencia de su amor adolescente. 'Tenemos una bella historia de amor. Nos amamos con toda el alma. Somos un complemento', expresaron a Diario 13.

Es que cuando cumplieron doce años de casados, ella perdió su salud de la noche a la mañana. Atravesó una crisis muy grande, ocho meses después de dar a luz a su último hijo, Fernando. 'Yo estuve muy enferma, con principios de cangrena. Estuve estuve muy mal y Carlos nunca creyó que me iba a morir, a pesar de que los médicos creían que iba a morir. Y con esa fuerza, esa fe, Dios me sacó de la muerte y nos permitió criar a nuestros hijos.

De acuerdo a lo que contó Silvia a este medio, fue ahí donde empezaron a gozar de su familia con todas las ganas. 'Me di cuenta de que Dios me había dado otra oportunidad. Al cumplir veinte años de matrimonio, empezamos a salir a bailar todos los sábados, volvimos a ser novios, al volver a casa esa era nuestra luna de miel. Y aunque pasamos por momentos difíciles, con la gracia de Dios todo fue posible', expresó.

Silvia y Carlos, en una de sus recientes salidas románticas

Los inicios de la historia de amor de Carlos Y Silvia

Respecto al inicio de su relación, ellos contaron que todo comenzó tras la mudanza de la mujer a Villa del Carril. 'Nosotros nos conocimos en el negocio de su tío cuando me mudé a Villa del Carril con catorce años. Me enamoré de sus ojos miel que me mataban y estuvimos de novios durante dos años.

Después, llegó el primer golpe de la relación, porque sufrieron la distancia porque a él le tocó ir al servicio militar, mientras ella cursaba la secundaria. Al volver Carlos de cumplir con sus deberes, ambos descubrieron que venía su primer bebé en camino y él feliz de la noticia le propuso matrimonio de inmediato. 'En un principio mi mamá no aceptaba que me casara, porque mi papá había fallecido hacía poquitos meses. Sin embargo, lograron convencerla y en menos de un mes recibieron la bendición de Dios e iniciaron su vida conyugal.

'A mi mamá le costó un montón porque hacía meses había fallecido mi papá. Aparte estaba muy dolida porque quería que terminara la escuela y como toda madre tenía su ideal de vida. Pero en menos de un mes organizamos un casamiento hermoso y así empezamos a vivir nuestra vida juntos', contó felizmente Silvia.

'Carlitos' su primer hijo que llegó en el '84, al poco tiempo llegaron Héctor (Kito), Nadia y a los años los sorprendió el más chiquito: Fernando (Nando), quien vino a completar la familia. Actualmente viven en Chimbas, conviven felices junto a sus hijos y nietos. Aseguran que, ellos creen que de la mano de Dios todo se puede, todo es mejor porque les dio la oportunidad vivir juntos, venciendo las vicisitudes de la vida.

Carlos, Silvia y sus hijos Carlos, Fernando, Héctor y Nadia

'El consejo que yo quisiera darle a las personas que están en pareja es que dialoguen, que se cuenten todo. Que no se transforme todo en una rutina, porque la vida es una sola y si amas a tu pareja, tratá de salvarla aunque en este momento estés en crisis. Pedí a Dios sabiduría y fortaleza para poder salir adelante y caminar junto a quien amás'.

Finalmente, destacó la necesidad de los detalles en una relación, para no caer en la monotonía y en la rutina. 'Un Hola mi amor, una flor aunque sea cortada de un jardín, todo vale a la hora de hacer sentir especial a quien amas. Siempre se sale adelante en el nombre de Dios y caminando a la par', cerró Silvia Marín.