El sentido mensaje de un psicólogo sanjuanino y su plan contra la autodestrucción

El psicólogo y presidente de LINJU, José Icazatti, se expresó en sus redes sociales respecto al creciente aumento de muertes por suicidio. Al respecto dijo que la comunidad sanjuanina no puede continuar en silencio ante estos tremendos hechos en que la depresión y otros problemas de salud mental vencen a las personas. En consecuencia, invita a la comunidad a formar parte su proyecto LINJU acciona.

Respecto al proyecto, el especialista contó a Diario 13 que surgió por la necesidad de ayudar a los que más lo necesitan. Además ante el aumento de la tasa de suicidios, afirmó que es necesario que la sociedad se active y ponga su granito de arena para terminar con este flagelo. En respuesta José afirmó que ellos pretenden abrir una casa que contenga a aquellas personas, que estén atravesando diversas situaciones cómo: depresiones, grooming, bulling, ciber bulling y todo tipo de problemas ligados a la salud mental.

'La problemática del suicidio es una problemática que se avecina cada vez en mayor medida y si no hacemos nada, será tarde. Entonces se nos ocurrió que con todo el potencial que tenemos en nuestro equipo iniciar una casa de salud mental, un centro que esté abierto las 24 horas', expresó Icazatti.

El profesional, en cuanto al funcionamiento de la casa de ayuda, explicó que él y otros especialistas preveen que este lugar abra sus puertas diariamente desde las 8 hasta las 22 con presencialidad y desde ese horario en adelante se realice una guardia de whatsapp controlada y monitoreada por profesionales. 'Ellos podrán dar los primeros auxilios psicológicos, que se pueden realizar, tras la realización de una capacitación', indicó el profesional.

Por otro lado, José contó que ellos quieren incluir en ese espacio, talleres de laborterapia, literarios y otros con el fin de beneficiar a los que más lo necesiten y contenerlos de manera práctica. Con el paso del tiempo, también anhelan trabajar con otras terapias como huerto terapia y equino terapia. Además, harán una investigación, para analizar este fenómeno y de esta manera intentar frenar la 'pandemia' que se avecina, que es la autodestrucción y el suicidio.

Respecto a la cifra alarmante, el psicólogo José se expresó en sus redes expresando su opinión sobre que rol ocupamos las personas en nuestra sociedad. También invitó a los sanjuaninos a unirse a un proyecto que él encabeza. 'El mundo no mejorará mientras los seres humanos, que somos la fuerza generadora e impulsora de todas las actividades, sigamos siendo egoístas e indiferentes al otro. Quien quiera participar del proyecto LINJU Acciona, me escribe por privado y les comento. El compromiso no es una simple palabra, significa Acción', expresó el especialista sanjuanino.

En buena hora el psicólogo sanjuanino comentó que se han comunicado muchas personas con él, para acompañarlo en el proyecto LINJU acciona. De hecho hubo una familia que le ofreció una casa en Jáchal, una alternativa buena, según el profesional dijo a este medio, sin embargo esperan encontrar un lugar más cerca de la Capital, para que todos los ciudadanos que lo necesiten se puedan acercar. Además, se han comunicado desde algunos municipios para ayudar y formar parte de esta iniciativa, algo que es sumamente positivo según dijo el especialista.

'Nosotros no tenemos bandera política, sólo es una labor social que busca ayudar. Realizada con corazones dispuestos a hacerlo', expresó el ´psicólogo José N. Icazatti.

Qué dice la publicación que el psicólogo posteo en sus redes

En su publicación, Icazatti mencionó algunas de las áreas que están sufriendo cambios y la manera en que estos afectan a las personas. Al punto en que según indicó ya no hay manera de mirar para otro lado, sino que hay que despertar. 'Hay revoluciones de toda índole: políticas, económicas, científicas y artísticas (...) Cada una tiene su importancia y a veces, incluso su necesidad, pero en serio, despertemos gente! Por favor!!!. Y añadió a sus dichos, la posibilidad de que cualquier ciudadano, puede enfrentar la muerte de un ser amado bajo estas circunstancias, sin distinción de ningún factor, 'puede ser un vecino o vecina, un amigo o amiga, tu hijo o tu hija', cerró el psicólogo Icazatti.

Aquellas personas que deseen comunicarse con el especialista, para unirse a su proyecto, pueden hacerlo a través del facebook e Instagram de su fundación llamada LINJU. O personalmente en, Jorge Newbery Oeste 647, San Juan, San Juan, Argentina, 5400.