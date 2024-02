En San Juan, el 100% de los pacientes oncológicos pediátricos se atienden en el Rawson

Este jueves se conmemora el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer Infantil y en la provincia se conoció el dato de que la totalidad de los pacientes oncológicos pediátricos reciben la atención y llevan adelante su tratamiento en la Salud Pública.

La dra. María Elizabeth Arrieta, quien se encuentra al frente de la Unidad de Hematología y Oncología Pediátrica del Hospital Guillermo Rawson, contó que el 100% de los pacientes que cursan esta enfermedad, reciben atención en la salud pública.

Pese a que existe un amplio despliegue de la salud privada, ya sea a través de obras sociales prepagas o sindicales que realizan convenios con clínicas y nosocomios por fuera de lo público, en materia de este tipo de atención, la tecnología con la que cuenta el principal hospital que tiene la provincia, es clave. Es que el Rawson es un hospital de referencia a nivel regional y eso lo lleva a la posición de poder recibir pacientes de provincias vecinas como La Rioja, San Luis o Catamarca. No así Mendoza, ya que también esa provincia cuenta con un hospital de referencia en Cuyo.

‘Nosotros en San Juan, el 100% de los pacientes con diagnóstico de cáncer se atienden en la Salud Pública. Tanto en la salud pública como privada, se atienden en el hospital. No hay atención de pacientes oncológicos en la parte privada’, contó la profesional, acerca de los pacientes de 0 a 18 años.

Antes del año 2002, no había servicio de Unidad de Hematología y Oncología Pediátrica, por lo que, en ese entonces, el 80% de los pacientes se atendían fuera de la provincia. Pero desde ese año, la tendencia se revirtió con el desarrollo de la unidad mencionada y ahora ‘el 90% de los pacientes se atienden aquí en San Juan y el 10% es derivado para tratamientos que no se hacen en San Juan. Estamos en condiciones de atenderlos a todos, pero puede ser que algún paciente quiera atenderse en otro lado por una elección de la familia, pero eso no se considera derivación porque es una elección del paciente, no porque no se pueda brindar esa cobertura’, explicó Arrieta.

En algunas ocasiones, los pacientes que deciden atenderse en los principales hospitales de Buenos Aires, como el Garrahan, Gutiérrez u otro, luego de la primera parte del tratamiento, muchas veces deciden continuarlo en San Juan, mencionaron desde la unidad.

Cómo advertir algún síntoma

La dra. Arrieta explicó qué debe hacerse y cómo proceder con el objetivo de detectar algún posible caso de cáncer infantil. ‘Hay muchos síntomas que son comunes a muchas enfermedades, como fiebre durante 7 días. Hay que consultar siempre al pediatra, que está más que capacitado para hacer un diagnóstico precoz y han recibido capacitaciones para poder hacer este tipo de sospechas. Por el tipo de complejidad los diagnósticos los hacemos nosotros porque se necesita un centro de alta complejidad para poder hacerla’, señaló la profesional.