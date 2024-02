Entre enojo y preocupación, así recibieron los sanjuaninos la inflación de enero

24 horas después de que el INDEC diera a conocer que la inflación de enero fue del 20,6%, Canal 13 salió a las calles del microcentro y le consultó a los sanjuaninos en qué grado les afectó y si este índice les hace perder confianza en el Gobierno del Javier Milei. Jubilados, trabajadores y desempleadas cuentan que la noticia les generó enojo y preocupación, mientras las aguas estuvieron divididas a la hora de analizar los dos primeros meses del presiente.

Daniel de Chimbas expresó: 'Todo está demasiado caro, a este Gobierno se le está yendo todo de las manos. Esto no puede ser, este es un gobierno para ricos'. El jubilado con la mínima contó que tiene que elegir entre comprar alimentos y remedios por lo mucho que ha subido ambos.

Para Luis de Chimbas, ‘esté quien esté’, la situación económica del país no mejora, ni mejorará fácilmente. 'La verdad es que uno no sabe que pensar ya, esto cada vez va para peor, y lamentablemente entre quien entre es lo mismo'. Sobre la gestión del presidente Milei, el chimbero señaló que la ve mal. ‘No sé si podrá aguantar la gente, porque ya son muchos los aumentos que hay, entre remedios y otras cosas. Me parece que quien lo ha votado está mal’, sostuvo.

Cecilia de Rivadavia, quien se mantiene haciendo changas, contó que está bastante mal por no encontrar trabajo, al mismo tiempo que reconoció que hace unos meses cuando tenía empleo, el sueldo le alcanzaba para poco. ‘Somos los pobres los que pagamos esto siempre, estamos trabajando para llevar comida solamente’.

Por su parte, Gabriel de Rivadavia se quejó: 'Todo aumenta, todos los servicios aumentan y los sueldos siguen iguales’. Actualmente, el obrero de la construcción por el parate nacional de la obra pública se encuentra desempleado y se mantiene con trabajos particulares que realiza.

Al ser consultado sobre la gestión de Milei, Gabriel indicó: 'Supuestamente todo esto del ajuste es por una buena causa, por eso hay que aguantar’. Al mismo tiempo que consideró que al presidente el pueblo argentino debe de darle más tiempo, puesto que solo hacen dos meses que asumió y le costará arreglar el ‘desastre’ que dejó el anterior Gobierno’.

Juan de Chimbas se quejó del aumento constante del precio de los alimentos y contó que sufre el incremento del precio del boleto de la Red Tulum. Además, el jubilado contó que sufre cada vez que tiene que hacerse atender, puesto que las ordenes de consulta aumentaron mucho. ‘Para hacerse un estudio te cobran $5.000’, dijo.

Por último, Juan no se mostró muy conforme de los dos primeros meses del presidente Milei. 'Muchos dicen que hay que darle tiempo, pero si le seguimos dando tiempo no va a quedar nadie', expresó con notable fastidio.